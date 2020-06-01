示威場面混亂「只剩白人警落單」　整批黑人民眾秒包圍…下個舉動惹哭網友！

▲肯塔基州一名白人員警落單，黑人民眾包圍保護。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

「佛洛伊德之死」引發全美至少30個城市出現示威遊行，透過社群網站、新聞媒體處處可看見，參與示威的多為黑膚色的民眾，然而近2日的社群網路上，卻出現一幕動容的畫面。一名白人員警在示威場合中落單，而一旁的黑人民眾卻立即拉起人龍保護這名落單的員警，讓不少網友直呼「社會還是很多溫暖存在」。

綜合外媒報導，因為佛洛伊德之死，所爆發的示威遊行，多處已經演變成全武行上演，示威民眾不僅燒屋、燒警車、與警方對峙之外，連前往鎮壓的員警，也都被拍到以暴力的方式對待民眾，包括投擲催淚彈、噴射辣椒水等。

就在肯塔基州上周末的示威遊行中，街道上再度呈現失控的狀態，一名白人員警在執勤的過程中，與其他隊員分散落單，現場不少黑人民眾擔心該名白人員警會遭到失控者攻擊，自發性的手拉手連成人龍圍護住該名員警。

這一幕在網路上迅速傳開，不少人看到照片都直呼，「歧視所造成的危險都會存在」、「人道第一！」、「每個人都是脆弱的族群，不要再相互攻擊」、「黑人也是人，Black lives matter」。

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