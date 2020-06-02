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巴西「反民主」示威爆衝突…軍警出動鎮壓！波索納洛「騎馬」現身致意

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▲▼反對總統波索納洛的足球迷5月31日在聖保羅人大道持「要求民主」標語抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲反對波索納洛群眾與警察發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電

巴西2019冠狀病毒疾病確診昨天破50萬例，但在巴西鬧得沸沸揚揚不是疫情惡化的消息，而是捍衛民主的遊行與支持總統波索納洛的反民主示威人士爆發衝突，軍警出動鎮壓。

包括歌林多隊（Corinthians）在內的多個巴西足球隊球迷，昨天在聖保羅市包利斯塔大道（Av. Paulista）發起捍衛民主和平遊行；另一方面，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者，也高舉被極右團體和新納粹分子使用的黑紅相間、帶有烏克蘭傳統標誌的旗幟上街示威，雙方陣營爆發衝突，軍警出動鎮壓。

▲▼反對總統波索納洛的足球迷5月31日在聖保羅人大道持「要求民主」標語抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲反對波索納洛的群眾手持「要求民主」標語抗議。（圖／達志影像／美聯社）

波索納洛支持者的遊行訴求包括在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間重新開啟商業，軍事干預和關閉國會，並終結聯邦最高法院。

波索納洛的支持者也在首都巴西利亞發動反民主示威。30日晚間，群眾頭戴白面具、手持火把，在聯邦最高法院大樓前搖旗吶喊，波索納洛隔天甚至騎馬到現場，向示威者揮手致意。

聯邦最高法院迅速回應近兩天的反民主示威活動。大法官孟迪斯（Gilmar Mendes）接受巴西環球新聞（GloboNews）訪問說，「反民主示威是違憲的犯罪行為，應予以譴責和懲罰。」

巴西最高法院目前在調查「假新聞案」（fake news），波索納洛的親信對審理進展感到憂心，懼怕通過追蹤參與散播假消息機制的贊助者、協調人士和國會議員，將波及波索納洛的家庭成員。

而過去幾天企圖威嚇聯邦最高法院的示威活動，似乎激起反效果。孟迪斯表示，大法官們將在下星期會審，對總檢察院長提出取消調查「假新聞案」的聲請作出判決。

孟迪斯抨擊製造假新聞散布虛假資訊會對民主造成極大的損害，強調在政治上利用和建立網軍散播錯誤資訊的行為，都應該被揭露和打擊。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）騎馬向支持者致意。（圖／路透）

▲▼波索納洛騎馬向支持者致意。（圖／路透）

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）騎馬向支持者致意。（圖／路透）

儘管遭到親信極力勸阻，波索納洛仍執意出席昨天在巴西利亞的反民主示威，甚至近距離與支持者互動，之後並在社群媒體上傳二戰期間，義大利法西斯主義創始人墨索里尼的名言：「寧為一日雄獅，不做百年羔羊。」還說「與其沒有勇氣幫助你的國家，不如為自由而光榮奮戰。」

波索納洛的兩個兒子、眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）和參議員福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）也有樣學樣，在推特上傳已故英國首相邱吉爾的照片和一句類似他說的名言：「未來的法西斯分子將稱自己為反法西斯分子。」

不過，邱吉爾國際協會（International Churchill Society）邱吉爾公報（Churchill Bulletin）編輯弗利曼（David Freeman）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問說，邱吉爾不曾說過或寫過這句話，邱吉爾只在1937年撰寫的一篇文章中，將共產主義和法西斯主義比作南北極，說「它們位於地球的兩端，但如果你明天在其中一端醒來，你不會知道是哪一個。」

今天巴西衛生部更新2019冠狀病毒疾病最新疫情報告，目前巴西累計52萬6447例確診、2萬9937人死亡。

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