跟男友約會「一直聞到屁味」　他揭真相：是愛的表現！爆共鳴

記者施怡妏／綜合報導

明明正在談情說愛，氣氛也很美好，但另一半卻總是忍不住在你面前放屁？對此，命理工作者「辰緣」在社群平台上分享背後原因，竟然不是沒禮貌，而是「太放鬆了」。一票爆共鳴，「真的欸，吵架冷戰的時候倒是一個屁都不敢放」、「難怪在家人跟男友旁邊都瘋狂放屁」。

命理工作者「辰緣」在Threads發文，許多情侶或夫妻待在一起時，另一半總是時不時放屁。他指出，這個行為其實有科學根據，研究顯示「情緒與腸胃有密切連動」，當人們與親近的人相處時，感到十分放鬆與自在，腸胃道也會隨之變得放鬆，因此容易出現放屁的情況。

辰緣表示，這樣的身體反應其實象徵著伴侶間關係親密，能夠在對方面前毫無防備、自在展現真實一面，「很放鬆自在，腸胃道也跟著一起鬆開了」。

貼文超過128萬次瀏覽，許多網友恍然大悟，「男友每天下班回家，才剛關上門的那一刻，一定先放一個響屁」、「我在這裡找到，為什麼我家那位先生時常在我面前放屁的原因」、「這篇不能被男朋友看到，不然他只會合理化愛放屁給我聞」、「我家包括兩個小孩都喜歡在我旁邊放屁」。還有人笑喊，「第一次看到轉發的人比按讚的還多，大家多想證明給另一半知道自己是無辜的」。

不過有網友崩潰表示， 「放屁可以，故意朝著臉或被窩裡就是不行」、「每天都被兒子跟老公的屁夾擊，他們腸胃鬆，我的拳頭很緊」、「他放鬆了我不放鬆啊，根本就是密閉空間的生化武器」、「然後聞屁的人，精神越來越緊繃，一肚子火」。

．本文經「命理工作者 辰緣」授權轉載。