紐約州「飛車撞進警察堆」畫面曝光！密蘇里州4警中彈　拉斯維加斯也爆槍戰

▲全美各地爆發示威行動,抗議非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國暴力示威浪潮迄今未歇,密蘇里州第二大城市聖路易斯(St. Louis)1日晚間傳出至少4名警察遭槍擊的消息,外傳現場有車輛起火,槍聲頻傳。紐約州水牛城(Buffalo)2名員警則是在一場抗議活動中被車撞倒,內華達州拉斯維加斯也傳出槍響。

綜合美媒CNN、kmov、wgrz報導,密蘇里州本周抗議衝突不斷,周一的警民對峙持續整夜,示威者洗劫市中心許多店家,放火焚燒超商,聖路易斯市警察總部周邊地區也傳出槍響。根據推特流傳畫面,當時街道車輛起火燃燒,現場槍聲頻傳,多輛警車鳴笛警告。

當地警方透過推特表示,「我們4名員警今晚遭遇槍擊事件,所有人都已經被送往醫院治療,均有意識、呼吸,傷勢並沒有危及他們的性命。」

BREAKING VIDEO: Cops come under fire during protest in St. Louis; at least 4 officers were shot in the gun battle & the scene remains activepic.twitter.com/Lf9JA971Tj — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2020



來到紐約州,2名警察在警局前的抗議活動中被一輛汽車撞倒,一人重傷、另一人的傷勢也相當嚴重,但所幸2人並無生命危險,病情穩定。影片顯示,一輛黑色車輛衝進人群,隨後可見有人倒地,在旁多名員警上前關切。

Just happened: a protest in a car run over a group of cops in Buffalo NY...Some of them might be dead



#BlackLivesMatter #protests2020 pic.twitter.com/UraxbRhMuV — Yousef NH (@YousefNH2) June 2, 2020

此外,內華達州拉斯維加斯1日晚間發生2場槍擊事件。

賭城大道(Las Vegas Strip)一場「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)的抗議活動尾聲,警民衝突,一名員警中彈送醫,外傳槍傷部位在頭部;目擊者稱,一名攜帶武器的男子先朝警方開槍,傷勢狀況有待釐清。另起槍擊事件則是發生在聯邦法院周邊地區,現場已拉起封鎖線;根據推特畫面,現場槍聲不斷。

This is @LVMPD rushing towards a crowd of protesters outside of the Federal Courthouse on Las Vegas Blvd, unprovoked....shooting and killing a protestor. This is why we protest. #LasVegasProtest #LasVegasStrip #LVMPD @GovSisolak WE WILL NOT STAND FOR THIS. FIRE THE POLICE CHIEF. https://t.co/GvRQEOsPr3 — Lucas Santo Bougé (@LucasSantoBouge) June 2, 2020

