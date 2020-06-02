紐約州「飛車撞進警察堆」畫面曝光！密蘇里州4警中彈　拉斯維加斯也爆槍戰





▲全美各地爆發示威行動，抗議非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國暴力示威浪潮迄今未歇，密蘇里州第二大城市聖路易斯（St. Louis）1日晚間傳出至少4名警察遭槍擊的消息，外傳現場有車輛起火，槍聲頻傳。紐約州水牛城（Buffalo）2名員警則是在一場抗議活動中被車撞倒，內華達州拉斯維加斯也傳出槍響。

綜合美媒CNN、kmov、wgrz報導，密蘇里州本周抗議衝突不斷，周一的警民對峙持續整夜，示威者洗劫市中心許多店家，放火焚燒超商，聖路易斯市警察總部周邊地區也傳出槍響。根據推特流傳畫面，當時街道車輛起火燃燒，現場槍聲頻傳，多輛警車鳴笛警告。

當地警方透過推特表示，「我們4名員警今晚遭遇槍擊事件，所有人都已經被送往醫院治療，均有意識、呼吸，傷勢並沒有危及他們的性命。」

BREAKING VIDEO: Cops come under fire during protest in St. Louis; at least 4 officers were shot in the gun battle & the scene remains activepic.twitter.com/Lf9JA971Tj — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2020



來到紐約州，2名警察在警局前的抗議活動中被一輛汽車撞倒，一人重傷、另一人的傷勢也相當嚴重，但所幸2人並無生命危險，病情穩定。影片顯示，一輛黑色車輛衝進人群，隨後可見有人倒地，在旁多名員警上前關切。

Just happened: a protest in a car run over a group of cops in Buffalo NY...Some of them might be dead



#BlackLivesMatter #protests2020 pic.twitter.com/UraxbRhMuV — Yousef NH (@YousefNH2) June 2, 2020

此外，內華達州拉斯維加斯1日晚間發生2場槍擊事件。

賭城大道（Las Vegas Strip）一場「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的抗議活動尾聲，警民衝突，一名員警中彈送醫，外傳槍傷部位在頭部；目擊者稱，一名攜帶武器的男子先朝警方開槍，傷勢狀況有待釐清。另起槍擊事件則是發生在聯邦法院周邊地區，現場已拉起封鎖線；根據推特畫面，現場槍聲不斷。

This is @LVMPD rushing towards a crowd of protesters outside of the Federal Courthouse on Las Vegas Blvd, unprovoked....shooting and killing a protestor. This is why we protest. #LasVegasProtest #LasVegasStrip #LVMPD @GovSisolak WE WILL NOT STAND FOR THIS. FIRE THE POLICE CHIEF. https://t.co/GvRQEOsPr3 — Lucas Santo Bougé (@LucasSantoBouge) June 2, 2020

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