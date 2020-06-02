何晶口罩留言Errr…風波才過　再PO「諷美國示威漫畫」顛覆三觀惹爆網友！





▲新加坡第一夫人轉發諷刺美國漫畫。（圖／翻攝自何晶臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」在國內掀起多處示威抗議，總統川普以「鎮暴」方式處理，讓國際高度關注。過去曾因為台灣口罩發出奇怪貼文的新加坡第一夫人何晶，1日晚間再度在臉書上轉發一則諷刺美國總統川普的2格漫畫，立刻引來中國網友拍手叫好。

何晶日前因為台灣口罩留言「Errr....」引發台灣、新加坡網友口水戰，讓當時何晶不得不出聲澄清自己的發言意義。而面對美國近日的示威遊行，1日何晶再度在臉書上轉發一則諷刺漫畫，言下之意為中國處理香港問題時，美國在旁提倡民主；卻在美國境內爆發示威時，認為抗議者都是暴徒。

▲何晶。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

據悉，這張漫畫原先刊登在新加坡《聯合早報》上，諷刺美國總統川普面對香港與明尼蘇達州的示威抗議，解讀完全不同。不久之後，何晶再度轉發一則黑人與白人的相關貼文，似乎就在回應這次美國的抗議活動。

然而何晶這次的貼文，果然再度引發網友們兩極化的反應，不少中國網友對於何晶的貼文直呼「很過癮！美國本來就是雙重標準」、「川普也該嚐嚐這種滋味了」；但也有網友認為，何晶根本沒有在狀況內，諷刺留言「夫人三觀好正呢！」、「這跟香港完全不同起因好嗎？」、「不知道就不要做無謂的發言」。