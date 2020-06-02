　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

何晶口罩留言Errr…風波才過　再PO「諷美國示威漫畫」顛覆三觀惹爆網友！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新加坡第一夫人轉發諷刺美國漫畫。（圖／翻攝自何晶臉書）

▲新加坡第一夫人轉發諷刺美國漫畫。（圖／翻攝自何晶臉書） 

記者陳亭伃／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」在國內掀起多處示威抗議，總統川普以「鎮暴」方式處理，讓國際高度關注。過去曾因為台灣口罩發出奇怪貼文的新加坡第一夫人何晶，1日晚間再度在臉書上轉發一則諷刺美國總統川普的2格漫畫，立刻引來中國網友拍手叫好。

何晶日前因為台灣口罩留言「Errr....」引發台灣、新加坡網友口水戰，讓當時何晶不得不出聲澄清自己的發言意義。而面對美國近日的示威遊行，1日何晶再度在臉書上轉發一則諷刺漫畫，言下之意為中國處理香港問題時，美國在旁提倡民主；卻在美國境內爆發示威時，認為抗議者都是暴徒。

▲▼何晶。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

▲何晶。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

據悉，這張漫畫原先刊登在新加坡《聯合早報》上，諷刺美國總統川普面對香港與明尼蘇達州的示威抗議，解讀完全不同。不久之後，何晶再度轉發一則黑人與白人的相關貼文，似乎就在回應這次美國的抗議活動。

然而何晶這次的貼文，果然再度引發網友們兩極化的反應，不少中國網友對於何晶的貼文直呼「很過癮！美國本來就是雙重標準」、「川普也該嚐嚐這種滋味了」；但也有網友認為，何晶根本沒有在狀況內，諷刺留言「夫人三觀好正呢！」、「這跟香港完全不同起因好嗎？」、「不知道就不要做無謂的發言」。

ET快訊
快訊／政府直接匯1000元到戶頭！120萬人受惠　條件出爐
快訊／振興三倍券使用範圍公布　這些地方不能用
快訊／振興正名「三倍券」！200元5張、500元4張　使用期
LIVE／振興券7/15上路　蘇貞昌說明完整使用細節
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻出門前狂叮嚀…鬼父忍精蟲失敗　「出生75天女兒」慘淪洩慾娃娃！

影／美警長「放下鎮暴武器」喊話：我們一起走！　示威者噴淚鼓掌…全場超守秩序

示威場面混亂「只剩白人警落單」　整批黑人民眾秒包圍…下個舉動惹哭網友！

他野釣上鉤含口中　魚奮力一鑽「當場深喉嚨吞下」奔醫院…整尾拉出超驚悚！

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

戴口罩也能看見微笑！遊戲設計師「用LED燈」DIY超炫表情口罩

紐約市長千金被捕！　白思豪首回應：女兒為改變世界上街「為她驕傲」

何晶口罩留言Errr…風波才過　再PO「諷美國示威漫畫」顛覆三觀惹爆網友！

川普到教堂前「拿聖經拍照」　主教看新聞才知…炸怒：他狂煽動暴力！

【黃寶慧】慧眼看天下／美國放話恢復核試？　施孝瑋：若成真恐禍及全球

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

戴口罩也能看見微笑！遊戲設計師「用LED燈」DIY超炫表情口罩

紐約市長千金被捕！　白思豪首回應：女兒為改變世界上街「為她驕傲」

何晶口罩留言Errr…風波才過　再PO「諷美國示威漫畫」顛覆三觀惹爆網友！

川普到教堂前「拿聖經拍照」　主教看新聞才知…炸怒：他狂煽動暴力！

【黃寶慧】慧眼看天下／美國放話恢復核試？　施孝瑋：若成真恐禍及全球

川普被譏「碉堡小子」怒了！　消息人士：他想到白宮外面讓大家看看

CNN：白宮準備接觸「黑人社區領袖」　川普仍專注解決治安問題　

誓言動員軍隊…川普到教堂前「舉聖經拍照」！多州州長火速回嗆

狼父染指75天大女兒！　妻2次警告「憾事仍發生」怒報警逮人

義甲主席盼重啟後能開放少數球迷進場　「將是國家希望的象徵」

蔡東利／【釋字791】萬能的刑法也需要管到通姦嗎

芋頭控暴動！「4公分芋泥紫米」超欠吃...隱身北市市場的排隊美食

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡…爸接警電話心碎：我不知道

120萬人適用！中低收入戶領1000元現金「讓你換3倍券」　網傻眼：脫褲子放屁

1季賣出21間店面！桃園市店面「低總價稱王」　預算2千萬改行當房東

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

「1千換3千」振興券7月發放　侯友宜：要符合3大原則

104：淡江、輔大、文化大學畢業生　成金融業最愛啟用前三名

「發燒沒戴口罩」能否罷韓投票？高市選委會：不影響投票權

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

家屬二次驗屍：佛洛伊德死於窒息

川普就「佛洛伊德之死」發表重大聲明

白人警黑歷史曝！曾舉槍瞄準17歲男

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

愛荷華州暴動　警遇埋伏中彈

紐約市長千金上街被捕！警公布隱私個資

男釣到10cm活魚用嘴叼　魚鰭深刺喉嚨

星國漫畫家作畫　影射川普雙重標準

美國務卿：考慮讓香港人赴美

全美26州動員國民　華盛頓DC斷網假新聞瘋傳

更多熱門

相關新聞

郭彥甫「臉書遭駭」權限全無

郭彥甫「臉書遭駭」權限全無

「被檢舉不當言詞」被要求確認身份，沒想到郭彥甫一輸入帳號密碼後立刻中招，臉書專頁被駭客盜用，「我從『管理員』的身份變成『分析師』的，幾乎沒有權限，變成外人在看我自己。昨天晚上那個人有Po文，我在留言處有呼籲大家趕快退出，結果幾個小時候我留言被刪除了！」

祖克柏拒下架川普貼文　臉書爆「虛擬罷工」

祖克柏拒下架川普貼文　臉書爆「虛擬罷工」

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

才奪回粉專「個人臉書、影音卻GG」486先生怒了

才奪回粉專「個人臉書、影音卻GG」486先生怒了

利用臉書求職騙銀行帳號　女機警報案

利用臉書求職騙銀行帳號　女機警報案

關鍵字：

何晶臉書留言爭議新加坡

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面