「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

▲末日博士魯比尼。（圖／翻攝自Nouriel Roubini臉書）

記這陳亭伃／綜合報導

美國因白人警方執法過當，導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）致死，引發全國示威遊行抗議，多日下來不少人無法工作、店面無法營業，讓好不容易熬過一些新冠疫情的美國人，再度陷入生計問題。對此早在一個多月前，金融界的「末日博士」魯比尼 (Nouriel Roubini)就曾在推特上預言，「美國將會爆發一場示威暴動。」如今兌現令人相當震驚。

根據《Busuiness Insider》報導，在前幾周新冠疫情時，魯比尼就曾在推特上呼籲，不僅全球可能面臨糧食短缺的危機，美國國內也會因為疫情嚴重受到影響，人民負面情緒達到最高點。而在「佛洛伊德之死」事件爆發後，所有白人、黃種人、黑人都可能瞬間情緒潰堤。

魯比尼在三月份的推特中提到，失業的美國人、蕭條的美國經濟，讓整個美國都在燃燒，且可能會爆發徹底暴力跟動亂，此外還包括年底選舉前的亂象。魯比尼認為，除了佛洛伊德之死的案件外，美國人有足夠的理由暴動，包括4000萬的失業人口、停滯的經濟、政府無能的政策。

此外，魯比尼也曾在3月多的時候預言，新冠肺炎疫情將會重擊美國經濟，且石油跟其他風險資產業都會陷入膠著，全球大蕭條的時間將會持續好一陣子。

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