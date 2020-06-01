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竹山文化園區DIY課程重開課　 6月免費體驗「編扇逐暑」

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▲▼南投縣竹山鎮竹山文化園區，6月分新開辦，竹編扇子DIY課程。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲▼南投縣竹山鎮竹山文化園區，6月分新開辦，竹編扇子DIY課程。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣竹山文化園區的免費DIY竹編課程，配合新冠肺炎防疫措施停課，隨著疫情趨緩，6月起竹編課程再度開課，這個月推出大朋友小朋友都喜歡的「竹扇」竹編課程，歡迎有興趣的民眾現場報名。

竹子是竹山鎮的珍貴寶貝，竹子從頭到腳，都能充分被利用，以食來說，可以拿來當筷子、湯匙；觀賞用途可當竹盆栽、竹藝品，除了觀賞還可以有實用性，像是竹童玩、以及這次竹山文化區推出的竹扇子，都是非常棒的竹用品。

竹山鎮公所為了讓竹文化藝術能向下扎根，文化園區每個月都推出不同的竹藝DIY免費課程，要讓大朋友小朋友能對「竹」，有更深層的認識。6月份DIY竹扇總共開課8堂，分別在上午10點到12點、以及下午2點到4點，每堂課採小班教學，限收5個人，現場報名為主。

▲▼南投縣竹山鎮竹山文化園區，6月分新開辦，竹編扇子DIY課程。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲▼南投縣竹山鎮竹山文化園區，6月分新開辦，竹編扇子DIY課程。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

竹山鎮長陳東睦表示，竹編看著簡單，做起來難，尤其是編織過程的排序、工法以及巧勁，都是DIY課程中可以學習的地方，雖然是體驗課程，但是園區老師都是相當認真的教導，也會將竹的特性，包含耐度高、延展性好、韌度佳等特質，也都會融入課程中，可以說是認識竹子的最棒課程。希望有空民眾都可以來親自參與，對課程內容或團體預約等問題，可撥打電話：049-2660192洽詢。

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