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集集首次「參與式預算」怎麼投票？網路虛、實整合　公嬤「嘗鮮」喊有趣

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▲▼南投縣集集鎮，首次舉辦參與式預算投票，不但可現場操作筆電投票，也可掃描QRcode，用手機線上投票，居民紛覺新鮮又有趣。（圖／集集鎮公所提供，下同）

▲南投縣集集鎮，首次舉辦參與式預算投票，不但可現場操作筆電投票，也可掃描QRcode，用手機線上投票，居民紛覺新鮮又有趣。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣集集鎮公所首次舉行「公民審議及參與式預算實驗計畫」投票，由八張社區居民投票決定，如何運用這筆公共預算。國發會開發的投開票系統，可到場操作筆電投票，也可下載QRcode透過手機在外地參與投票，不用親自到投開票所。許多阿公、阿嬤紛覺得，這樣的投開票法，新鮮又有趣。

投票結果出爐，獲得最高票的提案是「八張社區媽媽手作工坊」110票、得票數次高的提案是「絡活長青，舞出健康」108票，2個計畫只差2票，這2項入選的提案計畫，將於6月起開始執行。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮首次的參與式預算選擇八張社區為第一站別具意義，八張里為鎮上人口最多的社區，以往也積極參與政府計畫，可視為集集鎮的最佳指標社區；尤其本次提案前政府與民間皆充分調查，舉辦多場說明會一同討論，提案後也有充分地審議，未來於其他社區試辦，將會以八張社區的經驗為輔。

▲▼南投縣集集鎮，首次舉辦參與式預算投票，不但可現場操作筆電投票，也可掃描QRcode，用手機線上投票，居民紛覺新鮮又有趣。（圖／集集鎮公所提供，下同）

▲▼南投縣集集鎮，首次舉辦參與式預算投票，不但可現場操作筆電投票，也可掃描QRcode，用手機線上投票，居民紛覺新鮮又有趣。（圖／集集鎮公所提供，下同）

參與式預算投票採「虛實整合」，居民可親自到八張社區活動中心，使用國發會開發的投開票系統，操作筆記型電腦投票。不便前來投票的居民，也能透過掃描公所提供的QRcode，以電腦、手機投票。

八張社區居民，網路線上通過身分核對後，每人可選投2票，從4項提案中選出2案，可使用手機的投票方式，不僅更能落實公民參與，也節省紙本投票文書作業開銷，且不到半小時就完成計票作業。

鎮長陳紀衡表示，鎮公所近年致力推動社區營造，從盤點資源、培育人才、到產出及執行願景，將全力試辦參與式預算，讓鎮民充分表達意見、參與預算決策，透過這種方式更貼近民眾的需求，也盼望能凝聚社區意識、提升由下而上的公民參與，最終目標是打造屬於集集鎮的公民社會。

八張社區參與式預算計劃投票結果如下：「絡」活長青，舞出健康（108票），再現八張風華（54票），八張社區媽媽手作工坊（110票），八張樂活市集（36票）。

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