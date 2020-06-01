南投深山無名男屍案　比對DNA資料庫「查無身分」！案情陷膠著

▲南投信丹大山區卡社溪谷無名男屍案，搜尋單位動員海陸空，將死者大體載運下山，檢警相驗比對DNA資料庫，仍查無死者身分等線索。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣丹大深山，疑墜卡社溪谷身亡無名男屍，歷經1個多月克服險峻山勢地形，將骨骸由空勤直升機吊掛下山，經檢警相驗採集掌指紋及DNA，比對近年國內失蹤、失聯人口，均查無吻合資料，也未見有親友家屬前來認領，僅餘死者穿著牛仔褲，黑上衣、鞋子線索，案情陷入膠著。

李姓登山客4月2日向南投警方報案，行經信義鄉丹大林區卡社溪，發現疑似男性屍體，特徵為穿著黑色上衣、牛仔長褲及黑色鞋子，極可能是意外墜崖致死，信義警分局獲報組專案小組，聯繫林務、消防及特搜等相關單位，執行深山探搜任務。

丹大林區位處交通不便、偏遠深山，部分舊有林道路基嚴重流失，需自行闢路或繞路，步行涉險下切山谷或攀爬山稜，尋找新路徑。南投縣山警、警義消、林務局等單位，4月9日首次深入山區搜尋3天，最終無法越過險峻的懸崖峭壁，搜尋隊被迫折返。

警方接著申請空勤總隊支援，4月16日及4月20日分別執行空勘攝影，勘查直升機降落及垂（吊）掛地點。中華民國山難救助協會中區搜救委員會、林務局及信義鄉山警等成員，也搭機隨同空勘，發現1處空曠處，勉強可執行吊掛任務。

專案小組與相關單位召開2次協調會，縝密討論整備事宜，擬訂陸路、溯溪水路及直升機「陸海空3棲」計畫，分局教官伊比等一行13人在5月5日出發，歷經重重險阻，終於在5月7日透過直升機協助，將死者遺體載運到南投殯儀館。

因死亡時間逾3個月，死者遺體只剩下白骨、1條牛仔褲與1隻鞋，也無相關身分證件，警方採集指紋等相驗程序，希望能透過DNA等比對，早日釐清死者身分

經DNA資料庫比對，均無相符的資料，法醫從白骨推測，死者年約30歲、身高約165公分，全身有多處骨折，頭骨破裂是致死主因。警方失蹤人口等資料庫比對不到吻合資料，目前仍無人報案指認。

警方呼籲民眾若有相關線索，可與信義分局偵查隊聯繫，也依規定公告半年，迄今年11月公告屆滿，若仍無人認領，便將由殯儀館人員依據無名屍相關作業進行入殮，讓死者得以安息。

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