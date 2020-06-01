南投「茶伯仔」縣長PK「業配王」順時中　雙龍吊橋開幕+好玩卡拚觀光

▲防疫新生活及暑假旅遊旺季即將到來，南投縣府主打即將啟用的「雙龍吊橋」，以高懸溪谷的七彩吊橋與山林美景，吸引觀光客人潮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

各地極力爭邀「業配王」陳時中，前來加持帶動觀光產業發展。南投縣議會1日總質詢，議員紛關切防疫新生活階段，如何吸引觀光客，暑假來南投玩。希望「茶伯仔」林明溱縣長，能想出PK「業配王」的振興觀光方案。

縣議員唐曉棻表示，南投有好山、好水，農特產品也是全台數一數二，品質好且有特色，雖不一定要邀請抗疫英雄陳時中來南投「錦上添花」，幫忙代言或加持觀光產業，縣長林明溱行銷南投觀光及茶產業經驗豐富，博得「茶伯仔」美名。現疫情趨緩，應有振興觀光產業發展的對策。

多位議員關心疫情影響後南投縣內的經濟狀況，希望縣府能配合中央提出紓困方案與經濟振興方案，多刺激消費意願，提振縣內的觀光旅遊與經濟活動。

對此，縣長林明溱表示，南投為觀光大縣，縣府與業者合作，主打走出戶外、健康防疫旅遊專案外，也將推出南投「好玩卡」優惠方案，期望吸引觀光人潮，進而帶動地方產業發展，讓各行各業都有錢賺。

縣長林明溱表示，隨著疫情趨緩，縣內各旅遊景點的觀光人潮也漸漸回流，除了業者各自推出的優惠外，縣府也積極研擬各種觀光振興方案與優惠措施，要想辦法來吸引遊客，刺激在地消費，帶動旅遊商機與觀光發展。

尤其信義鄉的雙龍七彩吊橋，已確定於6月20日開幕，隨著新景點的開發，相信一定會帶來觀光人潮，進而帶動周邊旅宿、餐廳業者的業績，對於農特產品的銷售，也會有一定的幫助。

縣府觀光處長陳志賢表示，目前已研擬「1低3高」，低乘載分流，高品質、高價值和高安全性的防疫旅遊策略。7月將會與新竹、苗栗共同推出中台灣好玩卡，整合3縣市景點、商圈，提供交通或消費等優惠。

陳志賢表示，會以實體卡或電子憑證，販售發行「南投限定」及「中台灣好玩卡」2款，其中南投限定版，原價1100元優惠價899元，限量1千張，可從南投縣內22個景點中，選擇7個景點免費暢遊，其中還有200元的消費金，可到溪頭、日月潭、中興新村3大商圈內合作商家內抵用消費，相關旅遊優惠方案，縣府會在7月初正式公布宣傳。

縣府除了積極打造完全完善的旅遊設施環境，也運用網路宣傳，並陸續推出南投特有的各種旅遊套票優惠折扣，刺激消費，目前也正在規劃結合縣內清境高空步道、瑞龍瀑布及雙龍瀑布，將會推出旅遊套票優惠方案，相關旅遊優惠措施，都可直接上「南投好好玩」官網查詢訂購。

・組合只要980元，卻送1000元東森幣，根本賺到，地表最划算無誤

【更多新聞】

埔里觀音瀑布步道山壁、石塊遭噴紅漆寫「佛」字 怎麼清傷腦筋

出家師父揀到黃嘴角鴞幼雛 一棵一棵找「家」...母子團圓了

南投深山無名男屍案 比對DNA資料庫「查無身分」！案情陷膠著