埔里觀音瀑布步道山壁、石塊遭噴紅漆寫「佛」字　怎麼清傷腦筋

▲南投埔里觀音瀑布步道沿途山壁、石塊，被噴紅漆寫「佛」字，沒公德心的破壞者，還涉越溪流噴字。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里觀音瀑布，梅雨季後清徹溪流、壯觀瀑布美景再現。遊客卻發現沿線步道石壁，被缺乏公德心的人，用紅色噴漆寫上「佛」字，連需涉水的溪流旁石塊、山壁，都不放過。如何恢復及維護原有山林景觀，讓相關頭痛不已，決定設法抹除掉有礙觀瞻紅色噴漆後，加派人員巡山取締。

捕里觀光瀑布沿途的步道，土地歸林務局管轄，水土保持局負責野溪防災整治，通往瀑布的步道由南投縣風景區管理所維護，埔里鎮公所也將觀音瀑布，列為帶動觀光發展的重要推廣景點。

近日多雨，原本水量不多的觀音瀑布及野溪，逐漸恢復潺潺清徹溪流景致，有如白鍊般的瀑布雄偉景觀再現，但卻有遊客發現，通往觀音瀑布步道的沿途，被用紅色噴漆寫了不少「佛」字樣，破壞天然寧靜的山林景致。

除了步道沿途山壁、石塊，連瀑布附近的野溪旁石塊、石壁，也慘遭噴漆「佛」字，顯見破壞者還費心涉越溪水噴紅漆。一般道路被噴漆破壞，可用化學藥劑或強力水柱沖洗，但使用藥劑清洗，會汙染潔淨野溪水質，山區也不利水刀等機具操作使用。

南投縣風景區管理處會同林務、水保局1日到現場會勘，確認被噴漆破壞地點達10多處，決定派員用小規模洗磨機或局部擦拭等方式，在不汙染溪流水質前提下，清除這些破壞山林美景的紅色噴漆及字樣。

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