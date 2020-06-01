開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

▲一家人開心到南投旅遊，卻發現民宿房間被強佔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

家人假日出遊，應該是開心的事情。不過，一名媽媽與家人到南投竹山旅行，期間入住某家親子民宿，預定的親子套房卻被其他房客惡意霸佔，嚴重破壞了旅遊興致，業者的消極處理方式也讓人感到相當不滿。

這名媽媽在臉書社團「爆怨公社」中指出，她與家人30日入住竹山某家動物親子民宿，當天老闆有事情，將鑰匙放在某處，讓房客自行領取，還叮囑「不要拿錯鑰匙」，「我當時還想會不會有沒品的人亂拿，但又覺得會入住親子民宿的大多是有小孩的，應該是不會這樣！」

不過，當天晚上準備入住時，他們沒有找到鑰匙，馬上與民宿老闆聯絡，「老闆一開始還想說會不會是工讀生忘了放鑰匙，跟我們說了大門密碼後，要我們去客廳看看。」沒想到，這時二樓傳來嬉鬧聲，她走到原先預定的房門口，發現燈是亮的，房門也被上鎖了。

▼一家人到南投旅遊，預訂了民宿的親子房，卻被人強佔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



接著再打給老闆，老闆則向他們說，可能是另外一家人拿錯鑰匙，會幫忙聯絡，「過一下，老闆來電說無法聯絡那家人！因為他們不接電話！只好請我們入住另一間，並表示今晚不收費，他覺得很抱歉。」

入住另外一間房，一家人的好心情全沒了，她再度前往該房敲門，但依然沒有回應，裡面還是不斷傳出小孩的嬉鬧聲，「我想說！今天你讓小孩入住親子民宿，想要房間內有遊樂設施的！你可以先訂！而不是用這種貪便宜的心態！做這種錯誤的身教！」

此外，她補充，丈夫後來帶著女兒出門，到樓下時，卻沒辦法進房，只能打電話向她求救，「打給民宿老闆，卻發現疑似是那家沒品的，連我們房間的磁釦也拿走了…。」

▼女子碰上離譜的事，民宿老闆卻沒有出面處理，態度讓網友相當氣憤。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



眾人看完後，紛紛氣炸留言，「我女鵝玩不到的對方也別想玩，我一定弄得他們雞飛狗跳」、「我會報警，一直怕門，因為這房間是我預訂的，還要拍片，證明裡面有人，我不開心，我一樣要他們不開心」、「敲門敲爆，讓我兒子不開心，我也會讓你不開心。」

此外，也有人認為，民宿老闆的處理態度相當不妥，竟然想以免費住宿息事寧人，「民宿老闆應該要本人到現場處理」、「我覺得老闆也很不ok 應該要來當面處理的」、「雖然老闆不收費，但是這種處理行為，我不喜歡」、「老闆也好隨便，可以黑名單起來了！」

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