白人警「最新暴力執法」影片曝光！疑車內狂毆佛洛伊德…另名員警冷看好戲

▲警方執法佛洛伊德最新影片曝光。（圖／翻攝自IG）

記者陳亭伃／綜合報導

美國因非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警方執法過當致死，爆發全美抗議衝突，案發點明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）連續爆發5波衝突，而在社運人士尚恩金（Shaun King）公開的最新警方執法佛洛伊德的影片中，疑似還出現了毆打的情況，手段相當殘暴。

根據《紐約郵報》報導，「佛洛伊德之死」最後的警方執法影片，在網路上瘋傳，佛洛伊德因為生前使用20元美金偽鈔買菸，在接受警方盤問時受到執法過當對待，被制伏時多次呼救「我無法呼吸」、「求求你」，但仍遭到白人員警蕭文（Derek Chauvin）強制以左膝壓迫頭頸之間，最終8分鐘失去生命跡象。

正當全美民眾抗議該事件警方執法不當，種族問題再度浮現，社運人士尚恩金在IG上釋出一段最新的佛洛伊德被警方處理的畫面。影片中只見幾名員警將佛洛伊德押入警車之後，一名員警疑似對他拳打腳踢，因為半身遭到車門擋住，但仍可以看到警方有在「出力」的樣貌。

目前美國境內洛杉磯（Los Angeles）、芝加哥（Chicago）、亞特蘭大（Atlanta）等20多座城市都下令實施宵禁，還有愈來愈多州政府動員國民兵，來協助控制這場美國多年未見的社會動盪；從美國西岸的西雅圖（Seattle）到東岸的紐約，數以萬計的抗議者為此走上街頭，要求用更嚴厲的謀殺罪名起訴蕭文，並逮捕更多涉案警員。

此外，在英國倫敦、德國柏林也都出現相關的示威抗議，希望可以保護不同膚色人種在世界上的權益。

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