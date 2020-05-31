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美示威「強制宵禁到清晨」　天一亮民眾急拿掃具出門…自發性活動惹哭彼此！

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▲美國示威,佛洛伊德之死,抗議,明尼蘇達州。（圖／路透社）

▲明尼蘇達州示威狀況嚴重。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

造成全美失控的「佛洛伊德之死」，再度掀起美國種族歧視的議題，死者佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）壓制致死，引發美國境內示威抗議，目前包括首都哥倫比亞特區在內，有8州請求國民警衛隊支援當地執法、多個城市實施宵禁。其中明尼亞波里斯30日實行宵禁，31日一早解除許多居民自發性的清理街道。

根據《FOX9》報導，明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）聖保羅，在當地時間29日實行宵禁，並於隔天清晨6時解除，許多居民看到街道、建築物多處遭到破壞，抗議後垃圾滿街，自發性地拿著清理用具、垃圾袋沿街清理。

在當地多起抗議示威遊行中，多處被趁機丟擲東西、縱火等，導致市容受到嚴重損毀。明尼蘇達州州長沃茲（Tim Walz）30日對於抗議民眾的暴力事件做出回應，提到執法人員進到人群之中想要控制場面時，遭到槍擊、簡易爆炸裝置的攻擊，連當地郵局也遭到破壞。

▲▼明尼蘇達州居民打掃。（圖／推特）

▲明尼蘇達州居民打掃。（圖／推特）

生活在當地民眾表示，「我們都生活在恐懼中，甚至眼睜睜的看著大樓起火，都不知道那些店面是否能夠再重新營業」，而在30日宵禁結束之後，民眾自發性的打掃明尼亞波里斯、聖保羅，並且對於受到損害的店家提出救援食物與必需品。

在釋出的影片中可以看到，大批協助清理的民眾，聚集在一處銀行前面，將地上殘留的垃圾、牆壁塗鴉清理乾淨，現場氣氛相當凝重。但也讓網友直呼，「明尼蘇達州的居民真的讓人相當敬佩。」

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