華府宵禁啟動！示威者街頭嗆聲與警方對峙「進逼白宮」　警方發射催淚彈

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國種族歧視示威抗議持續，火燒警車、搶劫店家等混亂狀態頻傳，華盛頓特區市長鮑賽31日宣布，全市實施宵禁，實施時間自31日晚間11時至1日上午6時（台灣時間1日上午11時至晚間65時），同時動員國民兵來支援警方。根據最新消息，警方稍早發射催淚彈及閃光彈，試圖驅散聚集在白宮周邊的示威者，在這一波最新的警民對峙中，外傳已有多人受傷。

▲示威者仍在街頭不肯離開現場。（圖／路透）

綜合CNN、NBC等美媒報導，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的死訊引爆全美抗議浪潮，示威者與執法部門周末上演暴力示威行動，全美至少40城實施宵禁，15州與華盛頓特區的國民警衛隊成員出動維持秩序，就連華府也啟動宵禁。

DC’s curfew is now in effect. Please review the order and stay home if you are not exempt. @wusa9 #Dcprotests #protests2020 pic.twitter.com/NBJ2LXKkGy — Ariane Datil (@arianedatil) June 1, 2020

根據美聯社最新直播畫面，許多示威者仍聚集在街頭，高喊口號、手舉標語，不肯離開現場，當中許多人戴著口罩、面罩，與警方對峙當中，場面緊張。法新社消息指出，警方稍早發射催淚彈、閃光彈，試圖驅散白宮外的示威者，傳已有多人受傷。

▲美國街頭抗議直播畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

談及大規模瀕臨失控的示威行動，華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）31日強調，示威者有權行使憲法第一修正案所賦予的權利，但不應該在表達訴求的同時，摧毀破壞城市，「我們看到了一定程度的破壞與混亂。」

白宮北邊附近地區出現至少2起汽車焚燒事件，市中心出現數起火災，部分建築物牆面也被示威者塗鴉。警方表示，至少有17名抗議人士被逮捕，至少11名員警在示威活動中受傷，預料未來將逮捕更多走上街頭的抗議人士，當局已要求私人企業查看監視器畫面，同時要求社區識別破壞財產或傷害他人的人。

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