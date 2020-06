推特瘋傳！　白人警擁抱痛哭黑人少年　整排警察「單膝跪」示威前線

▲奧克拉荷馬州警察在示威民眾面前單膝下跪。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警壓脖身亡,引發全美示威遊行,儘管警民激烈衝突不斷,許多州也宣布進入緊急狀態,但仍有許多暖心的畫面在推特流傳。有的警察看見痛哭的民眾,主動上前給予擁抱,並告訴他「我們都會站在一起」,也有警察在群眾面前單膝下跪,雙方進行和平對話。

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)日前遭白人警察蕭文(Derek Chauvin)用膝蓋壓制在地長達8分鐘,送醫後仍宣告不治。而這起「執法過當」事件也引發全美民眾不滿,多地爆發激烈示威衝突,許多抗議民眾焚燒警車、砸毀商店玻璃,警察也擊發橡膠子彈回敬。

THIS IS AMERICA!



It’s breaking my heart to see the mainstream media dividing us.



They keep pushing all cops hate blacks & all blacks hate cops



THIS VIDEO PROVES WE ALL DONT HATE EACH OTHER!



We are all one race, the human race! #BLACK_LIVES_MATTERS #AllLivesMatter pic.twitter.com/EjTfijkj10