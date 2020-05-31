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雲林縣花生400公頃受雨害　根部浸水豆莢發芽腐爛

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▲農民眼看著即將收成的花生受連日梅雨影響，根部浸水導致豆莢發芽及腐爛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農民眼看著即將收成的花生受連日梅雨影響，根部浸水導致豆莢發芽及腐爛。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受梅雨滯留鋒面影響，連日大雨雲林縣多處農田積、淹水，造成農作物受損，雲林縣長張麗善、農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良、臺南區農改場研究員陳國憲等人31日一同前往北港鎮府番及元長鄉下寮兩處勘查落花生受損情形。

今日現勘的兩處花生區受損率均達50%以上，花生為雲林的重要作物，栽種面積高達4500公頃，主要鄉鎮為東勢、元長、虎尾、土庫、北港、四湖、水林等鄉鎮，農業處長魏勝德表示，截至5月29日的災損速報面積已達400公頃，預估延遲性損害因素，受損面積將會陸續增加，統計資料中目前以北港、元長、虎尾、水林、四湖較為嚴重。

縣長張麗善指出，除已公告救助的玉米及大豆外，農作物多出現延遲性災損，另水稻、落花生、毛豆及葉菜類等作物，縣府農業處已請各鄉鎮市公所加強查報，請各公所倘有新災害發生應儘速填報速報，縣府將依規定辦理災情確認，並函報行政院農業委員會辦理救助，爭取農民保障。

張麗善表示，農民眼看著即將收成的花生受連日梅雨影響，根部浸水導致豆莢發芽及腐爛，辛苦的成果化為烏有，連一分地一萬多的栽種成本都收不回，叫人不捨，請中央體恤農友看天吃飯的辛勞，速將花生公告為救助項目，從寬、從速、從簡認定，速將本縣玉米公告救助，照顧農民生計。

▲農民眼看著即將收成的花生受連日梅雨影響，根部浸水導致豆莢發芽及腐爛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日雲林長張麗善、農糧署中區分署雲林辦事處主任劉信良、臺南區農改場研究員陳國憲等人一同前往北港鎮府番及元長鄉下寮兩處勘查落花生受損情形。（圖／記者蔡佩旻攝）

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