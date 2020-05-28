豪大雨排水護岸潰堤！　雲林台西養殖區戶損失慘重邊講邊哭　　

▲丁姓漁婦憂心忡忡一早站在潰堤處聲淚俱下，疾呼相關單位，希望修復重建的同時也能儘速將沖入魚塭的堤防土石一併清出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉27日傍晚下起豪大雨，造成中央路附近養殖區排水護岸潰堤，造成數名養殖文蛤漁民共8公頃魚塭損失上百萬難以估計；28日丁姓漁婦憂心忡忡一早站在潰堤處聲淚俱下，疾呼相關單位，希望修復重建的同時也能儘速將沖入魚塭的堤防土石一併清出，讓斷了炊火的漁民盡快恢復養殖作業。

台西鄉中央路附近3號橋正在施作工程因擋土造成附近排水不利，接連4號橋附近養殖排水溝因大豪大雨加上漲潮水無可瀉，於上游200公尺處潰堤，造成有4處文蛤養殖混合池遭大水淹沒，除池中虱目魚全遭沖走外，崩塌提防土方雜物垃圾均沖入池中污染，這期殖付之一具損失上百萬。

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▲接連4號橋附近養殖排水溝因大豪大雨加上漲潮水無可瀉，於上游200公尺處潰堤，造成有4處文蛤養殖混合池遭大水混合泥沙沖入。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善27日傍晚獲報後，由水利處長陪同前往勘災，於現場立即下指示應允是用災後重建經費儘速撥款維修重建，28日上午大型機具進駐，先以沙包將潰提崩塌處暫時擋住水流。

▲28日上午大型機具進駐，先以沙包將潰提崩塌處暫時擋住水流。（圖／記者蔡佩旻攝）

丁姓漁婦表示，崩塌後所有泥沙及垃圾全灌入魚塭中，底部的塑膠管線也都沖毀了，縣長有到現場勘災答應會重新修建，但是希望相關單位能夠幫忙，將池中提泥土砂石都清除運出，不然單靠自己清淤來恢復養殖作業可得花費數月，嚴重影響生計。

雲林縣府水利處指出，潰堤已經連夜搶修，今天應可以完成以太空包回填護堤，再與公所合作進行護修繕工程，至於災損部分將會請公所協助查估申報。

▲丁姓漁婦表示，3號橋附近養殖排水溝堤亦岌岌可危，盼相關單位儘早重視。（圖／記者蔡佩旻攝）



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