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炸雨過後太陽露臉　「蔬菜見光死」雲林產地價格急漲

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記者蔡佩旻／雲林報導

受梅雨滯留鋒面影響，連兩日豪大雨，雲林縣內累積171毫米雨量，西螺鎮、二崙鄉多處農田積、淹水，造成蔬菜受損，今日清晨太陽露臉，蔬菜含水量高受日照毀穩更嚴重，農民搶收不停歇、葉菜類價格平均漲幅2-5成。

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）

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連日大雨雲林縣莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉，多處農田積水造成蔬菜受損，西螺果菜市場指出，今日持續受鋒面影響，各地氣候仍不穩定；由於受連日降雨所致，各類蔬菜多有受損之情形，導致到貨量減縮，承銷商需求意願轉強，整體銷售情形順暢良好，今日蔬菜交易行情普呈漲勢。

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺果菜市場交易情形，到貨量減少，承銷商需求轉強，故價格上漲。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺果菜市場表示，短期葉菜類，小白菜、青江菜、莧菜、油菜、莧菜、空心菜菜和蚵仔白等，受連日雨勢影響，有損害情形，到貨量減少，承銷商需求轉強，故價格上漲。從26日至今，大白菜每公斤價格17.4元漲幅17%、小白菜每公斤價格31.3元漲幅18%、青江菜每公斤價格29.4元漲幅22%、空心菜每公斤價格64.7元漲幅40%、蚵白菜每公斤價格26.5元漲幅54%，莧菜漲幅最高，每公斤價格81元漲幅達75%。

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣28日蔬菜產地因豪大雨積水，多處農田機淹水，農作物泡於水中。（圖／記者蔡佩旻攝）


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