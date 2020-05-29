花生醬抹到滿出來！他吃15元厚片「曝光積醬照」　老饕暴動：爆漿感超棒

▲「積醬」花生厚片只要15元。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在每個人心中，有一些美食總會有更夢幻的吃法，像是厚片土司就一定要把醬抹到滿出來，最好一口咬下時，醬還會溢出嘴邊。有男網友就在臉書《爆廢公社》貼出照片，分享他買的花生厚片，只見整片土司不僅塗得滿滿的，中間部分還積了一小坨花生醬。原PO還不忘曝光價格，讓其他網友更是羨慕不已。

這位男網友貼出照片，他分別買了花生厚片和巧克力厚片，「現在厚片抹成這樣的程度，還 積 醬 ！ 還盒裝！只賣15元！」超佛價格配上真材實料，讓原PO笑呼「還不每天吃爆他！」只見花生厚片上塗滿醬料，中間畫叉的地方還有一坨花生醬。

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巧克力的部分，雖然沒有像花生厚片那樣積醬，但也是厚厚塗了一層，而且醬料表面看起來烤得相當酥脆，可以想像咬下去時，先感受到一層酥脆口感後，中間還會有一層滑順的醬在嘴裡融開。

▲巧克力厚片感覺也是厚厚一層醬。（圖／翻攝自爆廢公社）

這樣的厚片只賣15元，讓不少網友看了直流口水，「懂吃厚片的人就是醬不要烤乾才好吃，一口咬下爆漿的感覺刺激您的味蕾」、「這個讚，厚片就是要這樣才好吃」、「這個讚，厚片就是要這樣才好吃」、「這種超讚欸！早餐店要買到這種很難，」

不過也有人笑說，花生厚片感覺太濕，巧克力看起來比較可口，「厚片就是要烤得酥酥的才好吃呀！這應該只是加熱花生醬融化而已」、「第一張我還以為奶茶不小心倒在厚片上」、「花生醬就是要烤到有點脆皮的感覺，照片這……我不愛。」