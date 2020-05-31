雲林、新竹搶先宣布6/1起就解封　陳時中：能符合指引就可以去做

▲指揮中心記者會今移師台南舉辦，陳時中上午也去頑皮樂園參訪。（圖／台南市政府提供）

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6/7起全面解封，但雲林、新竹搶先6/1就展開，推動防疫新生活。指揮官陳時中對此表達贊同，可以啊！這段時間大家都在逐步放鬆，如果管理到哪就開到哪。

雲林縣及新竹縣搶在指揮中心宣布的6/7全面解封前，就提早從6/1起逐步推動各項活動及服務，推動防疫新生活。外界也關心，解封的權限中央跟地方怎麼分？地方可以搶先說要解封嗎？

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▲針對地方搶先宣布解封，陳時中表示，管理能力到哪就開到哪，只要符合相關指引就可以去做。（圖／台南市政府提供）

對此，陳時中認為「可以啊！因為這段時間大家都在逐步放鬆，都在考驗地方執行單位跟管理單位管理的能力，如果管理能力到哪裡，就開到哪裡，為6/7做一個準備」。

至於地方宣布要中央准許才可以？陳時中進一步解釋，現在只有一些集會指引，到時候人流、總量都不管制了，這段時間逐步往那樣的數目去增加。主辦單位可以提出需要，地方政府也會去評量必要性，並遵從疫情指引，例如，有沒有量體溫、洗手，疫調時候能否能有聯繫實聯制，如果地方能符合這樣指引，就可以去做，如有相關疑慮，就提出來一起來討論。

▲陳時中表示，6/7解封對社會、指揮中心都是考驗，但他們信心滿滿。（圖／台南市政府提供）

但陳時中也說，6/7對社會、對指揮中心都是一個考驗，雖然他們信心滿滿，不過到時候會發生什麼情況也是要經過實際的考驗。

「從大概兒童、清明連假起，其實社會就有點洗牌」，陳時中說，基本上過了14天都安全沒有問題，敦睦艦解封、母親節到現在也28天，看起來也還好，現在剩下最後一個禮拜，把管理能力弄好，讓大家在解封後的生活能夠更順暢。

陳時中表示，雖然實聯制會帶來不方便，不過把這套系統做好，把健康行為內化，接下來如果有零星個案，就疫調仔細進行，看看到底發生事情，大家一起努力。

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