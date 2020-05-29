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火警功能測試！蘇花改觀音谷風、中仁等隧道　6月1日晚間起陸續封閉

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▲▼為進行火警功能測試，蘇花改觀音谷風等隧道，6/1至6/10晚間陸續封閉。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

▲▼為進行火警功能測試，蘇花改觀音谷風等隧道，6/1至6/10晚間陸續封閉。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

公路總局四區養工處金岳工務段，為進行蘇花改通車後隧道火警偵知系統及水霧分區功能驗證，觀音谷風隧道（台9線126K+486~145K+049）、中仁隧道（台9線148K+845~154K+148）及仁水隧道（台9線154K+845~158K+195），6/1至6/10晚間陸續雙向封閉，請用路人配合現場交通管制人員指揮改道台9丁線，並依循道路標誌行駛。

▲▼為進行火警功能測試，蘇花改觀音谷風等隧道，6/1至6/10晚間陸續封閉。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

請繼續往下閱讀...

為進行火警功能測試，蘇花改觀音谷風等隧道封閉時間地點如下：

一、 6月1日（一）至6月4日（四）、6月8日（一）、6月11日 （四）共6日，每日20時至24時觀音谷風隧道雙向封閉。

二、 6月9日（二） 20時至24時仁水隧道雙向封閉。

三、 6月10日（三）20時至24時中仁隧道雙向封閉。

公路總局提醒用路人行經該路段，請務必減速慢行並配合現場交維設施行駛，事先做好行程規劃，並多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。

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