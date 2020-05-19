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花蓮先期轉運站開工動土　建置13個月台整合9家客運進駐

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應蘇花改通車後國道客運路線進駐，為整合各家市區客運路線及公路客運路線，花蓮縣政府積極向中央爭取多元推升計畫核定7千萬元興建花蓮先期轉運站。花蓮縣長徐榛蔚19日主持開工動土典禮，先期轉運站將建置13個月台、整合9家客運業者進駐，預計將在2021年1月完工。

花蓮先期轉運站位處花蓮火車站站前特定區，完工營運後，未來將成為花蓮重要交通樞紐中心，提供遊客使用國道客運轉乘市區客運，及當地居民使用市區客運轉乘國道客運，為花蓮公共運輸系統再下一個重要里程碑。

徐榛蔚特別向中央呼籲，中央山脈以東的花東地區交通不便，原物料的運輸成本遠高過於西部地區，建議工程會未來在經費編列上能夠更寬鬆一點，讓花東地區能有更合乎公平、正義的對待，此外也感謝所有交通公司支持花蓮縣政府交通事業發展。待疫情趨緩後，歡迎全台民眾及國外好朋友們搭乘大眾交通工具走訪花蓮，來趟知性的深度旅遊，到花蓮大口深呼吸。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮先期轉運站將為平面一層樓，進駐路線預計將整合9家客運公司進駐轉運站，包括花客、太魯閣、華聯、鼎東、首都、北客、統聯、葛瑪蘭、國光等業者，涵蓋了國道客運南港-花蓮、板橋-花蓮2條路線，市區客運105花蓮火車站-七星潭、301花蓮火車站-東華大學、303花蓮火車站-大農大富平地森林園區、304台灣好行東海岸線、305花蓮火車站-水源村等5條路線、公路客運16條線、鼎東客運1條路線及宜蘭市區客運1條路線。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚主持開工動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲先期轉運站將建置13個月台、整合9家客運業者進駐。

未來新闢市區客運路線的花蓮-羅東、花蓮火車站-慈科大及飯店接駁線，也將整合進駐先期轉運站。為服務廣大民眾，先期轉運站除規劃售票亭，也將有在地化小賣店及廁所的旅客服務，未來的大花蓮公共運輸系統，在此先期轉運站興建完成後，城鄉之間轉乘客運將更為便利。

公路總局台北區監理所副所長楊聰賢表示，先期轉運站的動土典禮要追溯到今年1月蘇花改通車，蘇花改通車打通東部地區的動脈，而打通動脈後必須要有一個集散地來疏導，才有今天先期轉運站的規劃。楊副所長強調，先期轉運站未來除有本地花蓮客運外，還有9間客運業者進駐，成為交通樞紐中心，希冀鄉親多加利用、搭乘公共運輸，讓公路運輸事業蓬勃發展。

會後，徐縣長將先期轉運站動土儀式的「金鏟」贈送給現場所有求子的貴賓，祝福大家早生貴子、順利產子。

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