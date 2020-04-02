大塞！清明連假首日蘇花改南下車流每小時1千輛最高　車潮傍晚過後將會緩解

▲▼清明連假首日蘇花改大塞！南下車流每小時1千輛最高。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明連假首日，蘇花改現南下車潮，截至2日下午3時，南下宜蘭往花蓮方向車流量為1萬3千334輛，北上花蓮往宜蘭方向為2千070輛，南下於上午6時達最高量1小時1千009輛。公路總局四區養工處預估車潮傍晚過後車潮將會緩解。

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清明連假首日，蘇花改南下塞塞塞，蘇澳至崇德南下經蘇花改行車時間約為105分，經台9丁線行車約為136分；南下方向車多路段包含台9線蘇澳路段、蘇花改路段包含蘇澳端路口、東澳隧道、觀音隧道至鼓音橋間、台9線東澳至南澳路段，下午車流已較上午趨緩，預估車多現象於傍晚過後將會緩解

本次清明連假為期四天，適逢國人重要的返鄉掃墓節日，預估掃墓及出遊旅次眾多，交通部林佳龍部長於今日中午赴公路總局聽取清明連假疏運情形簡報，對於公路總局及轄屬各工程處人員堅守崗位辦理疏運業務表示嘉許及肯定。

公路總局四區養工處交控中心，清明連假期間蘇花改武塔隧道（127K+911）至和平端（143K+802）試辦提速至70公里，最低速限50公里，請用路人在速限範圍內儘量提高車速，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，切勿有超車等危險駕駛行為。而蘇花改南澳至和平段、和中至大清水段目前開放小型車及大客車通行。

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