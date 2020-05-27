被逼債20萬…宜蘭男「揪團砸店」　店家朋友馳援打回來！槍聲響起來

▲同車的許姓等3名男子下車（紅圈處）就砸債主的店，還囂張的前後共砸2次。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭26日晚間不平靜！許姓男子不滿被胡姓男子催債20萬元，夥同友人砸債主的店1次不夠，竟砸第2次洩憤，胡男友人適巧開車經過，欲攔下許男時，卻遭許男等人開車衝撞，胡男3友人憤而下車持棍棒砸許男的車，未料有人在許男車內朝外開槍射擊一發後，車上許男等4人棄車逃離現場。警方已鎖定2犯嫌，正查緝相關犯嫌到案。

羅東分局表示，26日19時52分許，獲報冬山鄉冬山路3段與冬山路5段路口，有民眾車輛遭毀損，立即派遣員警趕赴現場，經了解是一輛自小客車遭毀損，在現場的胡姓男子人表示日前與人債務糾紛，引發對不滿而遭砸店。

警方調查，許姓及簡姓犯嫌2人，在5月間向胡男借款新台幣20萬元，約定於1周後償還債務竟未償還，胡男多次索討，令許姓及簡姓2人十分不滿，竟夥同不詳男子共4人開一部車，在26日晚上20時許，連續2次到胡男所經營之人力派遣公司連砸店2次洩憤。

許男等3人下車砸店時，適逢胡男友人駕車經過，欲攔下許男的車時，卻遭許姓等犯嫌開車衝撞，胡姓3外友人見狀後憤而下車持棍棒砸許男的車，未料車內不詳男子於車內朝外開槍射擊一發後，旋即許男等4人棄車逃離現場，胡男友人見狀後亦紛紛駕車離開。

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