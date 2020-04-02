塞塞塞！清明連假首日蘇花改車潮綿延7km　南下車潮預計下午4時後才緩解

▲清明連假首日蘇花改南下塞7公里多，從東澳端回堵至蘇澳新站前。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明連假首日，受新冠肺炎疫情影響，許多人減少搭大眾運輸而自行開車，2日清晨蘇花改南下車潮於4時30分大量湧現，蘇澳地區車潮從蘇花改東澳端一路回堵至蘇澳新站前逹7公里多，預計要到下午4時後才會緩解。

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蘇澳分局表示，4時30分蘇花改南下花東車流量大，已加派警力66名及義交6名加強交通疏導，並編排交通快打警力，如遇發生壅塞，可即時疏導交通，維持行車順暢，壅塞預計要到下午4時後才會緩解。

另清明連假從2日0時至4月5日24時止，針對蘇花改武塔隧道（127k+911）至和平端（143k+802），試辦提升最高速限至70公里/小時、最低速限為50公里/小時，期能有效提升車流速度，減緩蘇花改堵車情形。身為聰明的用路人，應充足休息，做好行程規劃，可多利用國5蘇澳服務區或鄰近景點停車休息，收聽警廣掌握即時路況，避開尖峰時段進入蘇花改。

蘇澳分局呼籲用路人，2日蘇花路廊南下5-17時、北上5-15時禁止21噸以上大貨車通行，另蘇花改A段僅前後蘇澳隧道及東岳隧道限速40公里，中間東澳隧道限速60公里，請駕駛人在速限容許範圍內儘量提升車速至60公里，避免車流回堵與壅塞。

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