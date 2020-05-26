　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情慘重＋力拚連任！CNN：促使川普「對北京強硬」與習走向分裂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普,習近平。（圖／路透）

▲CNN評論指出，美國總統川普（左）可能與中國國家主席習近平（右）逐漸走向分裂。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北京推動「港版國安法」，華府將會如何回應，備受國際關注。CNN評論指出，美國總統川普過去面對中國時，立場時常搖擺不定，但經過新冠肺炎疫情之後，情況已經改變；儘管可能付出巨大經濟代價，但考慮到政治現實以及競選連任，他在香港議題方面，可能對北京採取強硬立場，小心翼翼地與中國國家主席習近平走向分裂。

CNN白宮記者科林森（Stephen Collinson）指出，雖然川普去年簽署《保護香港法案》以及《香港人權與民主法案》，但在此議題上大致仍保持沉默，甚至大力稱讚習近平，因為當時兩國正在進行貿易戰協商談判。他去年11月時自稱與香港民主示威者站在同一陣線，但「我也與習主席站在同一陣線，他是我的朋友。」

但是，如今情況已經大不相同。新冠肺炎在美國奪走9.8萬條人命，川普把責任歸咎於中國，他批評北京隱匿疫情，稱有證據指出新冠病毒來自「武漢病毒研究所」（WIV）。科林森認為，隨著北京推動「港版國安法」，川普可能會小心翼翼地與習近平走向分裂。

▲▼美國總統川普考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／路透社）

▲美國總統川普指責北京隱匿疫情。（圖／路透社）

科林森指出，在外界擔憂「新冷戰」時代來臨之際，有2個問題揮之不去。第一，在川普對於中國的全面攻擊之下，與習近平的夥伴關係能夠維繫多久？第二，川普是否仍把「挽救貿易戰協議」視為連任關鍵希望？這個問題的答案將會決定美國如何處理香港議題。此外，他也指出，華府的最終制裁，就是撤銷香港對美貿易的特殊地位，此點也是使得香港成為全球金融中心的關鍵條件。

川普曾說，如果中國真的推動立法，美國將「非常強烈地解決這個議題」，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開表示，華府「強烈呼籲北京重新考慮其災難性的提案，遵守國際義務，尊重香港的高度自治、民主體以及公民權利，這是在美國法律之下保有其特殊地位的關鍵。」國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）及國會也提出制裁的可能性。

▲▼ 反對「港版國安法」的香港民眾24日上街抗議，警方出動。（圖／路透）

▲CNN評論認為，川普在香港議題上將對北京採取強硬立場。圖為香港民眾24日遊行反對「港版國安法」與「國歌法」審議。（圖／路透）

美國外交政策評論員維諾格拉德（Samantha Vinograd）投書CNN指出，在香港議題方面，如果川普決定對北京採取直接行動，可能招致中國報復，使得已因疫情重挫的全球經濟陷入更嚴重衰退；但如果無所作為，香港人民的民主、自由與人權會受到損害，將世世代代受苦，也會樹立「中國可以採取行動卻不受懲罰」的先例。

維諾格拉德指出，川普過去將經濟放在第一順位，並不是那麼關心人權與主權議題，其政府團隊應該列出中國破壞香港自治所要付出的代價，努力說服歐洲與世界各國的盟友，甚至是總統本人；儘管川普在許多情況下都不願挺身對抗北京，但在競選連任期間親近中國的政治後果，可能促使他在香港議題上採取更強硬的立場。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
吳朋奉板橋獨居倒在陽台死亡多時…姪女悲痛：原本約好一起出門的
吳朋奉55歲仍獨居「揪心原因曝光」　曾交法國、日本女友全遺憾
快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立院同意票
《浪子回頭》點閱快破億…吳朋奉猝逝「有一天，咱都老」網爆淚
國中好麻吉約騎大型重機　碰撞左轉砂石車！1死1命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

香港議題發酵！路透：華府鷹、鴿派靠攏「對中國採強硬態度」

「港人未料來得那麼快又粗暴！」示威者集結反《國安法》　外媒紛報導

邊境緊張！印度軍方力駁「巡邏兵遭拘留」　中國兵力集結衝突谷地

與「中研院」合作！　菲律賓參與新冠肺炎疫苗臨床試驗

巴西原住民「染疫死亡率」是全國2倍！ICU距315km↑…搭機轉院還要搶床位

新加坡研究預估各國疫情終結日　全球可望「12月擺脫病毒」

疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

中國在非洲大蓋政府建築物　美智庫：可能為了「蒐集情資」

「中國讓世界失望！」潘斯批北京缺乏透明度　要為疫情負責

如何顧好經濟拚連任又「懲罰中國釀疫情」？CNN點出川普兩難困境

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

木村花被罵到輕生...日論壇5ch擬顯示使用者IP　台網友：PTT超前部署

武漢實驗室「蝙蝠女」研究病毒16年　出聲警告：新冠病毒只是「未知病毒」的一小角

中印談判破局！互相在邊界增兵嗆聲　印軍準備長期與中國對峙

疫情慘重＋力拚連任！CNN：促使川普「對北京強硬」與習走向分裂

Uniqlo擬夏天開賣涼感口罩　定價1千日圓「材質與AIRism相同」

WHO推「二次爆發時間點」　揭「緩和疫情」背後恐怖醞釀：不管季節溫度皆會傳染

新冠肺炎、香港版《國安法》釀轉捩點　歐盟高官：應對中國採取更強硬的戰略回應

不帶老奶奶散步！前志工痛批慰安婦機構「太殘忍」：待遇比藝妓差

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

路人群聚騎樓探頭...她以為遇「排隊美食」　走近才發現是濕背秀！

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

吳朋奉猝逝「2個月前身體有異狀」　姪女還原現場：倒臥陽台死亡多時

中職／「新莊三不五時也有」　蔣智賢、張正偉被罵最大聲

台大公衛公佈「解封指數公式」　結果<1邊境可逐步開放！

頂大醫學系超篩400人！教團批考招出問題　籲提高鑑別度、增加志願數

淡水老街商家掛紅布條「幫忙出清」！網友點出致命關鍵

吳朋奉《父後七日》道士吟詩成絕響！導演嘆：我們還要繼續拍電影，不是嗎

國際熱門新聞

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

安倍：病毒確實是從中國擴散

淫魔富豪遺產130億　上百人搶認親

真人動森！3名日男「自我隔離」定居無人島1個月

瑞典群體免疫慘死4000人　死亡率飆破11%

禁慾3年只為「婚前守貞」女友　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

莫斯科槍戰20分鐘　疑殯葬業糾紛

性侵上百女性！斯文男假釋又犯案

火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！他：高一點就沒事

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

WSJ：港版國安法讓美國陷入兩難

英相愛將堅不離職　還原18天行蹤

慘跟控制狂夫隔離！她「頭套塑膠袋」窒息慘死

更多熱門

相關新聞

利物浦3月主場對馬競　恐有14人染疫亡

利物浦3月主場對馬競　恐有14人染疫亡

全球疫情近期逐漸緩解，包括德甲順利重啟後，西甲也準備要開踢，只不過有英媒報導，3月中全球疫情逐漸嚴重之際，當時英超利物浦在主場對上西甲馬德里競技的歐冠16強賽事後，附近醫院的資料顯示共有41人確診新冠肺炎死亡，兩者可能有密切關係。

NBA季後賽採新賽制？湖人首輪對籃網

NBA季後賽採新賽制？湖人首輪對籃網

影／台灣至今已捐400萬口罩給美國

影／台灣至今已捐400萬口罩給美國

中國今再審港版國安法草案！　人大代表提「污點藝人懲誡機制」

中國今再審港版國安法草案！　人大代表提「污點藝人懲誡機制」

民眾黨籲蔡英文撐香港不耍嘴皮

民眾黨籲蔡英文撐香港不耍嘴皮

關鍵字：

CNN北美要聞川普習近平世界疫情新冠肺炎港版國安法香港

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面