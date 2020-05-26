疫情慘重＋力拚連任！CNN：促使川普「對北京強硬」與習走向分裂

▲CNN評論指出，美國總統川普（左）可能與中國國家主席習近平（右）逐漸走向分裂。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

北京推動「港版國安法」，華府將會如何回應，備受國際關注。CNN評論指出，美國總統川普過去面對中國時，立場時常搖擺不定，但經過新冠肺炎疫情之後，情況已經改變；儘管可能付出巨大經濟代價，但考慮到政治現實以及競選連任，他在香港議題方面，可能對北京採取強硬立場，小心翼翼地與中國國家主席習近平走向分裂。

CNN白宮記者科林森（Stephen Collinson）指出，雖然川普去年簽署《保護香港法案》以及《香港人權與民主法案》，但在此議題上大致仍保持沉默，甚至大力稱讚習近平，因為當時兩國正在進行貿易戰協商談判。他去年11月時自稱與香港民主示威者站在同一陣線，但「我也與習主席站在同一陣線，他是我的朋友。」

但是，如今情況已經大不相同。新冠肺炎在美國奪走9.8萬條人命，川普把責任歸咎於中國，他批評北京隱匿疫情，稱有證據指出新冠病毒來自「武漢病毒研究所」（WIV）。科林森認為，隨著北京推動「港版國安法」，川普可能會小心翼翼地與習近平走向分裂。

▲美國總統川普指責北京隱匿疫情。（圖／路透社）



科林森指出，在外界擔憂「新冷戰」時代來臨之際，有2個問題揮之不去。第一，在川普對於中國的全面攻擊之下，與習近平的夥伴關係能夠維繫多久？第二，川普是否仍把「挽救貿易戰協議」視為連任關鍵希望？這個問題的答案將會決定美國如何處理香港議題。此外，他也指出，華府的最終制裁，就是撤銷香港對美貿易的特殊地位，此點也是使得香港成為全球金融中心的關鍵條件。

川普曾說，如果中國真的推動立法，美國將「非常強烈地解決這個議題」，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開表示，華府「強烈呼籲北京重新考慮其災難性的提案，遵守國際義務，尊重香港的高度自治、民主體以及公民權利，這是在美國法律之下保有其特殊地位的關鍵。」國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）及國會也提出制裁的可能性。

▲CNN評論認為，川普在香港議題上將對北京採取強硬立場。圖為香港民眾24日遊行反對「港版國安法」與「國歌法」審議。（圖／路透）

美國外交政策評論員維諾格拉德（Samantha Vinograd）投書CNN指出，在香港議題方面，如果川普決定對北京採取直接行動，可能招致中國報復，使得已因疫情重挫的全球經濟陷入更嚴重衰退；但如果無所作為，香港人民的民主、自由與人權會受到損害，將世世代代受苦，也會樹立「中國可以採取行動卻不受懲罰」的先例。

維諾格拉德指出，川普過去將經濟放在第一順位，並不是那麼關心人權與主權議題，其政府團隊應該列出中國破壞香港自治所要付出的代價，努力說服歐洲與世界各國的盟友，甚至是總統本人；儘管川普在許多情況下都不願挺身對抗北京，但在競選連任期間親近中國的政治後果，可能促使他在香港議題上採取更強硬的立場。

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