香港議題發酵！路透：華府鷹、鴿派靠攏「對中國採強硬態度」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對於中國態度強硬。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

中國政府推動「港版國安法」，引發國際關注。《路透社》分析，川普政府內部的對中立場長期存在分歧，但經過新冠肺炎疫情影響之後，鷹派與鴿派意見逐漸靠攏，一致認為應該對北京採取強硬態度，如今香港議題成為華府對中新立場的一大考驗。

《路透社》引述美國政府前任、現任官員以及一名國會內部消息人士指出，川普的中國顧問的「對中立場」長期存在分歧，鷹派主張強硬，鴿派抱持謹慎態度，但在疫情危機影響之下，兩派意見逐漸靠攏整合，一致認為有必要向中國施壓，對北京採取強硬態度。但是，這項逐漸形成的共識即將面臨一項考驗，也就是它將如何影響美國針對「港版國安法」的回應。

▲美國總統川普（左）對於中國的立場時常在兩個陣營之間搖擺不定。右為中國國家主席習近平。（圖／路透）



川普的對中立場過去時常在兩個陣營之間搖擺不定，如今卻必須決定，如果北京採取行動，美國是否保留香港特殊待遇，或者是否實施針對性制裁、關稅等較溫和的反制行動。然而，陷入僵局的貿易戰協議卻可能因此懸而不決。

民調顯示，美國選民的反中情緒日益高漲。一名前任政府官員說，「以前確實有一條界線，傳統自由市場人士並不熱衷關稅，他們知道中國是（世界）第二大經濟體，也有國安策略顧問。大多數人一致認為，現在該是時候對中國採取強硬態度了。」

但是，香港《壹傳媒》美國執行長、創辦人黎智英（Jimmy Lai）得力助手賽門（Mark Simon）對此並不樂觀，「現在很難從華府方面得到一致的資訊。」

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）是知名鷹派人士，在這次美國的防疫工作中大受川普重用。（圖／路透）



美國政府的鷹派人士包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、副國安顧問博明（Matthew Pottinger）與白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。

蓬佩奧是眾所皆知的反中運動支持者，被認為很可能在香港議題回應中扮演關鍵角色。他先前就曾警告，「港版國安法」如同敲響香港高度自治的喪鐘。歐布萊恩24日表示，中國可能會因香港議題面臨制裁。納瓦洛則被預期就此針對北京推動嚴厲懲罰。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）對於中國態度溫和。（圖／達志影像／美聯社）



鴿派人士包括財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。梅努欽對於中國一直抱持溫和態度，雖然隨著北京處理疫情的爭議日漸擴大，面對華為採取強力措施時已少了幾分猶豫，但分析指出，他在香港議題上仍可能建議謹慎行事，以免干擾市場。

庫德洛則是一名自由市場的擁護者，對中態度更加謹慎，但他本月才簽署文件，阻止監管聯邦勞工退休金的委員會投資特定中資企業，面對香港議題的態度仍不清楚。

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