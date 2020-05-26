　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨籲蔡英文撐香港不耍嘴皮　審慎處理港澳條例存廢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴香伶、張其祿出席民眾黨「撐香港不耍嘴皮 條例存廢應審慎」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲賴香伶、張其祿出席民眾黨「撐香港不耍嘴皮 條例存廢應審慎」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

日前大陸在兩會上提出「港版國安法」，香港僅存的獨立空間形同消逝，上萬香港人在24日走上街頭示威，蔡英文總統表示「依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，引發外界討論，民眾黨團26日召開記者會，呼籲總統蔡英文說清楚如何「撐香港」，若真的要實質撐香港，怎麼會立刻停止港澳條例？

民眾黨團總召賴香伶表示，日前總統蔡英文提到，如果在香港情勢發生變化會影響到台灣安全之虞，可能會停止一部分或全部的港澳條例，引發各界關心，所以「總統也好、行政院長也好，要對國人或國際說清楚」。

賴香伶說，一國兩制實施至今，大家對香港情勢變化憂心忡忡，來自於對中共的不信任、對制度的專斷，確實大家非常慎重思考。民眾黨團曾提出港澳條例第18條修正或是之前的難民法版本，但真正還是要回歸民進黨跟執政團隊，特別是行政院，如果真的啟動停止適用港澳關係條例第60條，替代方案是什麼？台灣還有什麼方式可以一起為民主捍衛努力下一步？

副總召張其祿則說，港澳條例章節內容多數都是跟一般民間人、港澳地區人民有關，若貿然停用，到底是懲罰香港政府還是香港人民？「目前如果真的要實質稱香港，怎麼會立刻停止港澳條例？」目前要支撐的是香港民主活動，不是貿然作政治上的操作。

張其祿說，而在港版國安法發生前，民眾黨就提出港澳條例第18條的修正，目前已進入委員會待審，這次修正最重要就是港澳民眾因為戰爭、種族或特定宗教、政治意見離開香港澳門，並有充分理由恐懼破壞不願返回香港者，可以申請庇護，「我們原來港澳18條相當模糊，都是個案，程序、內涵都沒有實質的操作，林榮基先生來台也是以投資名義，非政治事件保護」。

張其祿說，民眾黨的修法比過去只是口號、口惠而實不至的狀況，是一個真正的改進，過去真的只是喊喊口號，沒有實質作協助，甚至法制面也沒有給港人真正的幫忙，「如果真的撐香港，在法制上要先做出來」。

ET快訊
吳朋奉板橋獨居倒在陽台死亡多時…姪女悲痛：原本約好一起出門的
吳朋奉55歲仍獨居「揪心原因曝光」　曾交法國、日本女友全遺憾
快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立院同意票
《浪子回頭》點閱快破億…吳朋奉猝逝「有一天，咱都老」網爆淚
國中好麻吉約騎大型重機　碰撞左轉砂石車！1死1命危
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

憲兵首次公開「紅隼反裝甲火箭彈」　蔡英文親自驗證緝毒犬訓練

雲端最前線／罷韓會有變數？同意票低空過門檻？

女閣員比例雪崩式下跌...慘輸侯韓柯市府　國民黨要求蔡英文立即改善

北捷松山新店線列車門異常　600人被趕下車

美2架轟炸機再傳穿越巴士海峽　轉向飛往「這個地方」

快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立委同意票

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨講法錯誤

罷韓民調27日零時封關！禁止散播 Line、臉書轉傳小心被罰500萬

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

憲兵首次公開「紅隼反裝甲火箭彈」　蔡英文親自驗證緝毒犬訓練

雲端最前線／罷韓會有變數？同意票低空過門檻？

女閣員比例雪崩式下跌...慘輸侯韓柯市府　國民黨要求蔡英文立即改善

北捷松山新店線列車門異常　600人被趕下車

美2架轟炸機再傳穿越巴士海峽　轉向飛往「這個地方」

快訊／楊翠接掌促轉會主委　獲72立委同意票

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨講法錯誤

罷韓民調27日零時封關！禁止散播 Line、臉書轉傳小心被罰500萬

AirPods未來也能測心律！傳將搭環境光源感測器添健康監測功能

端牛肉！高雄「振興購物嘉年華」抽黃金、名車　預估帶33億經濟效益

吳朋奉生前指定「黑白遺照」　張詩盈崩潰：他才說這張照片真好看

吳朋奉5年前「主動伸手幫忙」視障人士！　特列5細心步驟…狂被讚正確示範

俄羅斯軍方Mi-8直升機「15公尺高墜地起火」　4名機組人員死亡

路人群聚騎樓探頭...她以為遇「排隊美食」　走近才發現是濕背秀！

「解封期未知數！」蒙古總理：將持續鎖國到出現可用疫苗為止

吳朋奉猝逝「2個月前身體有異狀」　姪女還原現場：倒臥陽台死亡多時

中職／「新莊三不五時也有」　蔣智賢、張正偉被罵最大聲

台大公衛公佈「解封指數公式」　結果<1邊境可逐步開放！

政治熱門新聞

吳子嘉斷言罷韓結局：韓國瑜逃過一劫！

攻陷西門町！陸生18張武統奪島照　專家說話了

罷免倒數12天！韓粉急撂人「監票」

國安高層：近期宣布具體協助港人措施

網讚大「瑜」治水有成　市民有感！

國民黨：綠營只會跟香港蹭在一起

楊翠拿下72立委票接掌促轉會主委

綠委連署時力提案遭殃　高嘉瑜臉書回應了

蘇貞昌收到幕僚給的一張圖　害他無法發脾氣...只好PO上臉書

稱「台灣執政當局」遭砲轟　時力立委道歉了！

國艦國造4千噸級巡防艦　首艦12月交船

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

快訊／被質疑選後切割香港　蔡英文親口回擊國民黨

國軍「1分半」武器片　回嗆共軍

更多熱門

相關新聞

支持釐清歷史真相　民眾黨促轉會人事投同意票

支持釐清歷史真相　民眾黨促轉會人事投同意票

立法院會26日上午行使促進轉型正義委員會人事同意權案投票，為讓投票順利進行，民進黨團發布甲級動員，立委一早6點30分就抵達議場，並先佔據主席台。相較國民黨痛批促轉匯是酬庸單位，民眾黨則站在支持立場，總召賴香伶說，基於國家面對歷史真相仍有疑點待釐清，轉型正義唯有朝野各黨共同面對，才能邁向共融、共榮，因此會投下同意票。

德籲保障港人自由　歐盟料將討論香港

德籲保障港人自由　歐盟料將討論香港

譴責示威者暴力！　香港中聯辦：切勿低估中央決心

譴責示威者暴力！　香港中聯辦：切勿低估中央決心

國安高層：近期宣布具體協助港人措施

國安高層：近期宣布具體協助港人措施

振興券7月上路　民眾黨：應提前實施

振興券7月上路　民眾黨：應提前實施

關鍵字：

民眾黨香港港澳條例張其祿賴香伶

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

百億男友欠2,300萬房租！吳佩慈帶4娃飛港

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

金正恩親簽晉升令　這位大將獲封「次帥」

全台下4天！午後防雷雨轟炸　鋒面深夜到雨最大時間出爐

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面