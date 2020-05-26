民眾黨籲蔡英文撐香港不耍嘴皮　審慎處理港澳條例存廢

▲賴香伶、張其祿出席民眾黨「撐香港不耍嘴皮 條例存廢應審慎」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

日前大陸在兩會上提出「港版國安法」，香港僅存的獨立空間形同消逝，上萬香港人在24日走上街頭示威，蔡英文總統表示「依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，引發外界討論，民眾黨團26日召開記者會，呼籲總統蔡英文說清楚如何「撐香港」，若真的要實質撐香港，怎麼會立刻停止港澳條例？

民眾黨團總召賴香伶表示，日前總統蔡英文提到，如果在香港情勢發生變化會影響到台灣安全之虞，可能會停止一部分或全部的港澳條例，引發各界關心，所以「總統也好、行政院長也好，要對國人或國際說清楚」。

賴香伶說，一國兩制實施至今，大家對香港情勢變化憂心忡忡，來自於對中共的不信任、對制度的專斷，確實大家非常慎重思考。民眾黨團曾提出港澳條例第18條修正或是之前的難民法版本，但真正還是要回歸民進黨跟執政團隊，特別是行政院，如果真的啟動停止適用港澳關係條例第60條，替代方案是什麼？台灣還有什麼方式可以一起為民主捍衛努力下一步？

副總召張其祿則說，港澳條例章節內容多數都是跟一般民間人、港澳地區人民有關，若貿然停用，到底是懲罰香港政府還是香港人民？「目前如果真的要實質稱香港，怎麼會立刻停止港澳條例？」目前要支撐的是香港民主活動，不是貿然作政治上的操作。

張其祿說，而在港版國安法發生前，民眾黨就提出港澳條例第18條的修正，目前已進入委員會待審，這次修正最重要就是港澳民眾因為戰爭、種族或特定宗教、政治意見離開香港澳門，並有充分理由恐懼破壞不願返回香港者，可以申請庇護，「我們原來港澳18條相當模糊，都是個案，程序、內涵都沒有實質的操作，林榮基先生來台也是以投資名義，非政治事件保護」。

張其祿說，民眾黨的修法比過去只是口號、口惠而實不至的狀況，是一個真正的改進，過去真的只是喊喊口號，沒有實質作協助，甚至法制面也沒有給港人真正的幫忙，「如果真的撐香港，在法制上要先做出來」。