巴西原住民「染疫死亡率」是全國2倍！ICU距315km↑…搭機轉院還要搶床位

▲巴西原住民村落的新冠肺炎患者往往必須搭乘飛機，才能入住加護病房（ICU）。圖為一名剛從加護病房離開的病患從塔巴廷加（Tabatinga）回到亞馬遜州的瑪瑙斯（Manaus）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

巴西累計超過34萬起新冠肺炎確診病例，位居全球第二高，死亡患者攀升至2.2萬人，疫情嚴峻。與此同時，原住民族群正在以驚人的速度染疫病逝，死亡率高達12.6％，是全國死亡率的2倍左右。原住民往往因為村落遙遠，缺乏基礎設施，難以獲得醫療資源，即使搬進都市，也常常陷入不穩定的生活，面臨健康問題時特別脆弱。

根據CNN，巴西的原住民正在以驚人速度死於新冠肺炎。巴西原住民協會（APIB）持續追蹤全國90萬原住民疫情狀況，記錄超過980例確診、至少125死，死亡率12.6％，大約是全國6.4％的2倍左右。至於衛生部「原住民健康特別秘書部」的數據則是695例、34死，因為官方只監測仍住在傳統村落或向當地診所登記的族群，忽略搬遷至都會區的原民人口。

▲巴西瑪瑙斯缺乏醫療資源，「原住民族公園」（Park of Indigenous Nations）的領袖桑托斯（Pedro dos Santos）只好自行服用菊苣根、大蒜與萊姆製成的茶來對抗高燒。（圖／達志影像／美聯社）

報導中指出，原民傳統村落距離醫院非常遙遠，缺乏衛生與醫療等基礎設施，儘管一些人因讀書、找工作，搬遷到大都市或城鎮，最終可能仍生活在不穩定的環境中，幾乎沒有公共服務資源，發生健康問題時的脆弱性也跟著提高。大部分原民死亡病例發生在亞馬遜州，這裡也是感染率最高的州之一，當地官員早在3月就警告公衛體系正在崩潰。

APIB的執行協調員迪納曼（Dinaman Tuxa）是圖薩族（Tuxa）人，他認為，由於多年以來的社會忽視，疫情才會大幅擴散。迪納曼舉例說明，圖薩社區住著大約1,400人，卻沒有任何醫院，最近的加護病房距離車程4個半小時，主要靠著「完全隔離」來預防疫情，「我們沒有太多選擇，只能完全孤立自己，設立路障，不允許任何人進出」，雖然目前為止村落內沒有任何病例，但他不知道能夠維持多久。

▲瑪瑙斯（Manaus）疫情爆發，一次埋下5具棺材。（圖／路透）

巴西超過60個原民社區出現確診病例，其中許多都位在亞馬遜地區，當地居民只能靠著乘船或者飛機前往醫院。非營利組織InfoAmazonia指出，原民村落與最近加護病房的平均距離是315公里，其中10％的距離介於700至1079公里。

國會第一位原民女議員瓦皮卡納（Joênia Wapixana）指出，不論原民社區有沒有基本醫療診所，「面對新冠肺炎都毫無準備」，患者往往必須長途跋涉，轉移到其他醫院，屆時還必須「與其他病患競爭加護病房床位與呼吸器，因為這些東西就是不夠。」

▲巴西原民權利倡議團體指出，自從總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年上任以來，非法採礦與伐木事件都增加，對於偏遠原民社區構成更大威脅。（圖／路透）

巴西攝影記者薩爾加多（Sebastião Salgado）說，「亞馬遜的原住民沒有雨林之外的疾病抗體。新冠病毒可能進入原住民領土，並且成為一場真正的種族滅絕，這是一個巨大的危險。」許多原住民權利倡議人士指出，自從支持開發的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年上任以後，原民土地上的非法採礦與伐木有所增加，如今也對於偏遠社區構成更大威脅。

瓦皮卡納起草一份緊急計畫，要求政府針對原民社區提供醫療設備、野戰醫院、飲用水與食物，讓部落可以自我隔離，目前仍需要參議院及總統的批准，然而波索納洛一直都在淡化疫情的威脅性，過去與原民團體關係對立。她表示，「原住民不能總是成為最後才得到治療、獲得設備的人。沒有任何一間戰地醫院是專門替原住民成立的。它們都被建造在錯誤的地方。」

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