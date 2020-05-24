中國在非洲大蓋政府建築物　美智庫：可能為了「蒐集情資」

▲中國國家主席習近平（右）與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa，左）現身2018年的中非合作論壇。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）警告，中國可能藉由為非洲國家興建政府建築物，蒐集非洲領袖及官員的情資。

「傳統基金會」報告發現，中國企業在非洲至少興建了186棟政府建築物及14個「敏感的政府內部電信網路」。這些建築物包括國家元首官邸、國會辦公室以及警察或軍事指揮部。報告指出，中國企業在非洲建造了至少24棟總統府和總理府、官邸及辦公室，還有至少26座國會大樓或國會辦公室。

撰寫這份報告的「傳統基金會」非洲政策資深分析家梅瑟維（Joshua Meservey）指出，這項研究並未證明這些建築物內已有間諜活動進行中，但他認為這種可能性應該加以探究。梅瑟維指出，「中國政府長期以來在全球進行各種監視及情報偵蒐活動，所以我們知道，這是他們想做也有能力做的事情。此外，非洲的重要性足以讓他們想做這種事。」

▲美國「傳統基金會」非洲政策資深分析家梅瑟維認為，中國在非洲大概政府建築物的行為，可能有著蒐集情資的目的。圖為2018年中非合作論壇的情況。（圖／達志影像／美聯社）

梅瑟維說，「數十年來，中國國際外交行動的核心要素就是培養與非洲高層官員的堅定關係，並為他們建造奢華的全新政府大樓。顯然這是獲取這些國家支持的一種方式……這都是為取得政治影響力而設計。」

他並說，「（中國）可能會蒐集特定領袖的資訊，以了解他們的習性、嗜好及財務狀況。這些資訊可用以操縱他們，甚至招募他們作為人力資產，而在作法上可能是透過勒索或是投其所好。」

梅瑟維表示，這份報告的構想源於2018年中國被控在非洲聯盟（AU）總部安裝監聽裝置。他相信此一監聽行動只是冰山一角。中國為非洲政府重資興建基礎設施的動機令人懷疑，因為這些建案通常沒有利潤。

中國外交部發言人趙立堅昨天在記者會上強烈譴責這份報告，指控報告內容充滿「謊言、臆測及意識形態偏見」。

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