邊境緊張！印度軍方力駁「巡邏兵遭拘留」　中國兵力集結衝突谷地

▲衛星圖像顯示，中國軍隊在中印邊境拉德克地區（Ladakh）搭起帳棚、碉堡與重型卡車，畫面在社群媒體上流傳。（圖／翻攝Twitter@wasi__）

記者吳美依／綜合外電報導

中國與印度本（5）月數度在邊境拉達克（Ladakh）地區爆發衝突，互相指責對方挑起爭端。中國部隊在賈爾萬谷地（Galwan Valley）增派軍援的衛星影像曝光，印度也宣布將會隨之派遣人數相當的兵力，局勢緊張。部分媒體報導，印度一支巡邏隊上周在邊境短暫遭到中方拘留，但軍方24日對此強烈否認。

綜合《印度斯坦時報》、《印度時報》報導，部分媒體報導，印度一支巡邏隊上周在邊境遭到中方短暫拘留，稍後獲釋。軍方24日對此強烈否認。陸軍發言人阿南德上校（Colonel Aman Anand）說，「印度士兵沒有在邊境遭到拘留。我們明確地否認這一點。媒體發布毫無根據的新聞，只會傷害國家利益。」

Satellite images of Chinese tents, machinery for bunkers and Heavy Trucks in Ladakh in an area previously under Indian occupation.#Ladakh pic.twitter.com/RrtTXcZItk — WaSI AwAn (@wasi__) May 25, 2020

中印本月數度爆發邊境衝突，目前已在4處敏感地點對峙，雙方此後在拉達克東部的班公錯（Pangong Tso）以及賈爾萬谷地多地增派兵力，建設軍事設施。

據悉，中方搭起碉堡與將近100個帳篷，成立軍事駐點，展開演習，兵力集結的衛星影像在社群媒體上流傳。新德里表示，不會允許中方在領土上做出任何犯罪行為，「不論中國在哪裡增兵，我們都會加強布署，派出可以與之匹配的士兵人數。」

中印雙方都向邊境派遣兵力，印度陸軍參謀長那拉韋內（Manoj Mukund Naravane）於22日也親自前往「實際控制線」（LAC）周邊視察軍備及安全狀況。因此，外界認為衝突仍在持續升溫，局勢嚴峻。

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