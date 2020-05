邊境緊張！印度軍方力駁「巡邏兵遭拘留」　中國兵力集結衝突谷地

▲衛星圖像顯示,中國軍隊在中印邊境拉德克地區(Ladakh)搭起帳棚、碉堡與重型卡車,畫面在社群媒體上流傳。(圖/翻攝Twitter@wasi__)

記者吳美依/綜合外電報導

中國與印度本(5)月數度在邊境拉達克(Ladakh)地區爆發衝突,互相指責對方挑起爭端。中國部隊在賈爾萬谷地(Galwan Valley)增派軍援的衛星影像曝光,印度也宣布將會隨之派遣人數相當的兵力,局勢緊張。部分媒體報導,印度一支巡邏隊上周在邊境短暫遭到中方拘留,但軍方24日對此強烈否認。

綜合《印度斯坦時報》、《印度時報》報導,部分媒體報導,印度一支巡邏隊上周在邊境遭到中方短暫拘留,稍後獲釋。軍方24日對此強烈否認。陸軍發言人阿南德上校(Colonel Aman Anand)說,「印度士兵沒有在邊境遭到拘留。我們明確地否認這一點。媒體發布毫無根據的新聞,只會傷害國家利益。」

Satellite images of Chinese tents, machinery for bunkers and Heavy Trucks in Ladakh in an area previously under Indian occupation.#Ladakh pic.twitter.com/RrtTXcZItk