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疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

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▲巴西,里約,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西成為全球新冠肺炎確診數第二高的國家。圖為里約一間醫院內的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

巴西本周成為全球新冠肺炎確診數第二高的國家，已經超過34萬例、2萬多人染疫死亡，最大城市聖保羅成為重災區，疫情預估2周後才達到高峰，但醫療體系已經崩潰，貧民區的狀況更是悲觀。與此同時，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻仍認為疫情只是「小流感」，若不重啟經濟，將會有更多人死亡。

▲巴西,聖保羅,新冠肺炎,墓園,葬禮,維拉福爾摩沙,Vila Formosa。（圖／路透）

▲巴西,聖保羅,新冠肺炎,墓園,葬禮,維拉福爾摩沙,Vila Formosa。（圖／路透）

▲巴西聖保羅維拉福爾摩沙（Vila Formosa）出現許多新墳墓，喪禮頻繁進行。（圖／路透）

全球目前累計超過530萬起病例、34萬多人染疫死亡。美國167萬人確診，高居全球第一，巴西疫情不僅是南美洲最嚴重，病例數本周更是超越俄羅斯的33.5萬，以34.7萬例攀升至全球第二高，國內已經累計2.2萬人染疫死亡。

CNN報導，聖保羅是全國疫情最嚴峻的城市，儘管地方政府積極呼籲社交距離與隔離措施，仍有超過7.6萬例、將近6000死，山丘上的維拉福爾摩沙（Vila Formosa）墓園出現哀悼人群與一排排新墳墓，似乎每隔10分鐘就舉辦一場喪禮。

▲巴西,聖保羅,新冠肺炎。（圖／路透）

▲巴西疫情嚴重，聖保羅醫療體系崩潰。（圖／路透）

聖保羅大約2周以後才會達到疫情高峰，醫療體系卻已明顯崩潰。埃米利奧．里巴斯傳染病研究所（Emilio Ribas　Infectious Disease Institute）擁有城內最好設備，但加護病房已經沒有多餘病床，除了自動門與機器聲響以外一片靜默。每當病危警告紅燈閃爍，心律監測儀警示聲打破死寂，醫護們趕緊進行胸部按壓復甦，圍繞在病患頭部替換管子，努力搶救性命。

埃米利奧．里巴斯傳染病研究所頻傳醫護確診，一名服務將近30年的護理師也染疫去世，也有醫師正在隔離病房內插管治療。其他醫師被問及總統的評論時都感到憤怒，有人直批「令人想吐」、「不著邊際」，施泰因博克（Dr. Jacques Sztajnbok）則說，「這不是流感，而是我們在職業生涯中面臨的最糟糕事情。」

▲巴西,貧民窟,貧民區,棚戶區,favela,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西貧民聚居的「棚戶區」（Favela）疫情也令人擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

巴西貧民區「棚戶」（Favela）的狀況更是令人擔憂。援助團體G10 Favela找來許多縫紉機，教導居民學習用手邊能找到的任何東西製作口罩，並且準備餐點送往無法自行填飽肚子的家戶。

醫護志工阿爾維斯（Renata Alves）指出，儘管有私人贊助付款，但唯有某人出現3種症狀時才能採檢，因此在預估的10萬名潛在病患中，她所了解的情況大概只有一半，「大多數病患都在疾病晚期才進行檢測。」

她也提到在貧民區遇過的許多棘手案例，曾有一名女性患者太過肥胖，需要8人合力抬上救護車，還有一名罹患阿茲海默症的男性患者，必須徵詢家屬同意才能被送往醫院，而後者最後不幸去世。

▲巴西,貧民窟,貧民區,棚戶區,favela,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲貧民區面對疫情特別危險脆弱，工作人員來到現場消毒。（圖／達志影像／美聯社）

報導中提到，貧民區人口密集，生活環境條件低落，面對疫情相對危險脆弱，但居民仍努力盡到防疫的社會責任。當地政府也將一間廢棄學校交給私人機構，在裡頭建立隔離中心，目前住有幾十人，並已準備好容納更多民眾。

53歲的當地居民達席爾瓦（Maria Rosa da Silva）就在3樓住家中隔離，她說，「像我這樣的高風險族群正在死去，昨天藥局老闆就過世了。許多人因為某人的粗心大意而失去性命。如果要為了社會好，我們必須這麼做。」

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）持續淡化疫情威脅，呼籲重啟經濟。（圖／路透）

儘管巴西疫情嚴重，總統波索納洛先前卻說，新冠肺炎只是「小流感」、「小感冒」，如今比起國民健康，似乎仍是更加關心國家經濟，呼籲企業重新營運。他最近把防疫工作形容成「戰爭」，5月14日時表示，「我們必須勇敢面對這個病毒。有人死了嗎？有的，而我為此感到遺憾。但如果經濟持續因為這些（封鎖）措施而受到破壞，還會有更多人死亡。」

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