「中國讓世界失望！」潘斯批北京缺乏透明度　要為疫情負責

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，「中國讓全世界失望」，必須為新冠肺炎疫情負責。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

新冠肺炎（Covid-19）全球蔓延，至今累計超過530萬起病例、34萬多人染疫死亡。美國副總統潘斯（Mike Pence）於23日表示，中國「讓全世界失望」，處理疫情時缺乏透明度，不但將持續面臨川普政府的嚴厲指責，也必須為了全球疫情負責。此外，他也呼籲世界衛生組織（WHO）著手改革。

《華盛頓郵報》報導，潘斯23日來到《天狼星衛星廣播》（Sirius XM）接受《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）採訪時表示，中國會持續受到川普政府的嚴厲指責，並將因造成新冠肺炎在全世界傳播一事究責。

潘斯表示，北京直到2月中旬才讓美國疾病管制與預防中心（CDC）工作小組「實地」了解更多情況，「毫無疑問，中國將要因世界所經歷的一切遭到究責，因為他們缺乏透明度。」

▲美國總統川普將疫情歸咎於中國，此立場獲得副總統潘斯和許多共和黨議員支持。（圖／路透）

潘斯指出，WHO自願成為中國合作夥伴，「拒絕向美國與更廣泛的世界提供疫情重要訊息，而這些訊息原本也許能讓我們更快做出全國應對。」他表示，美國將持續要求WHO改革，確保世界各國未來都能夠順利獲知潛在健康威脅資訊。

美國總統川普將新冠肺炎疫情歸咎於中國，稱有證據指出，中國科學院「武漢病毒研究所」（WIV）就是新冠病毒的來源，但沒有說明證據內容與細節。究責北京的立場獲得副總統潘斯以及許多共和黨議員的支持。川普也批評WHO初期疫情應對失敗，並指控秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）面對中國太過軟弱，威脅永久凍結金援。

中國官方則反過來指控美國試圖「針對自己的無能應對推卸責任」，其他外界批評認為，川普政府試圖從自身的防疫表現上轉移注意力。

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