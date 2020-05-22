如何顧好經濟拚連任又「懲罰中國釀疫情」？CNN點出川普兩難困境

▲CNN指出，美國總統川普想要在不傷害經濟、尋求連任的狀況之下懲罰中國疫情應對，陷入兩難困境。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

CNN分析報導，美國經濟受到貿易戰、新冠肺炎疫情的負面影響，已經呈現搖搖欲墜的狀態。總統川普持續指控北京隱匿疫情，過去也大打經濟牌做為主要政績，現在要如何在顧好經濟、成功爭取連任機會的情況之下，又能達到懲罰中國的目標，讓他陷入兩難困境。

川普政府批評中國隱匿疫情，官員們普遍同意，必須據此針對中國採取懲罰行動，共和黨、民主黨國會議員也一致認為，應該徹底重新思考與中國的關係。但是，各方對於懲罰程度的認知，以及11月即將到來的總統大選，都有可能侷限這項跨黨派共識。

雖然民主黨對於懲罰中國誤導疫情資訊一事，抱持開放支持的態度，卻也擔心遭到過度渲染，在大選前幾個月淪為川普的反中言論。輿論也指出，這項議題最後可能演變成針鋒相對的政治鬥爭，甚至進一步破壞已經受挫的美國經濟。

▲川普政府指責北京隱匿疫情，華府官員普遍認為必須對此做出反制行動，國會兩黨也認為必須重新思考與中國的關係。圖為川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）

華府官員正在討論擴大制裁、關稅等更加嚴厲的反制措施，也考慮進一步抵制中國5G與各種政治行動，國會議員近幾周也開始提案，試圖將重要醫療物資、藥品的供應鏈移回國內，並且針對在國內生產的企業提供稅額優惠與商業獎勵措施，同時推動許多懲罰性措施。

舉例來說，參議院20日通過《外國公司控股責任法案》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）等懲罰性措施，要求外國企業遵守美國審計法規，否則無法在美國證券交易所上市。共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）本月稍早也提出法案表示，如果中國對於新冠病毒的來源不加以坦承，美國將可以實施制裁。

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer，左）、中國國務院副總理劉鶴（中）與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin，右）。（圖／路透）

川普政府努力在不影響美國經濟的狀況之下，向中方「發出訊息」，具體作法包括國安議題相關制裁，以及進一步抵制中國5G網路。華府15日已採取行動，阻止全球晶片製造商將半導體出口販售給華為（Huawei），此舉被認為將會加劇與中國的緊張關係。但與此同時，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）以及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）卻又必須謹慎行事，以免失去貿易戰「第一階段」協議的成果。

報導中提到，美國農業與製造業因貿易戰受到嚴重打擊，尤其在俄亥俄州、賓夕凡尼亞州等「搖擺州」（swing state）更是造成負面後果，因為加徵關稅導致製造業提高成本，農民也無法將大量作物出口到中國。根據聯邦準備系統（FRS）數據，美國製造業2019年出現1.3％的輕微衰退，家族農場破產案件比前一年增加將近20%。

儘管美中1月簽署「第一階段」貿易協商，成果卻不如預期，中國購買的美國商品遠遠不及承諾。根據估計，中方目前購買的能源、農業與製造業商品不到協議中的一半。外界開始質疑川普主打的經濟政績，也懷疑長達18個月的貿易戰是否真的值得。

▲CNN指出，美國黃豆等關鍵農產品仍需要中國來購買。（圖／路透）



彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）認為，貿易戰的協議「一直都是政治協議」，但他也指出，如果中國持續不遵守貿易協議立場，川普的反中言論就可能變本加厲，「疫情的影響是替政府創造政治空間，他們可以說自己很想要保持協議，但中國不履行承諾。如此一來，他們就有了協議無法成功的藉口。」

CNN指出，美國目前藥品、個人防護設備的生產與出口，以及黃豆等關鍵農產品銷路都仍必須仰賴中國，共和黨意識到總統大選、貿易戰與上述種種經濟影響，深知現在不是美國做出回應的最佳時機，所以也尚未推動重大改革法案，將企業移回國內，或懲罰中國的疫情應對。也有參議員指出，在這種情況之下懲罰中國將會是個錯誤。

共和黨籍參議員布倫特（Roy Blunt）說，「尤其在農業領域，我們仍然需要中國市場。」另一名共和黨參議員圖恩（ John Thune）表示，共和黨非常認真想要找出方法，讓美國主要企業把工廠遷回國內，但考慮到各國薪資的情況，無法一夜之間完成，且勢必出現激烈討論，「我們正處於疫情之中，這是我們的第一優先任務，但我確實認為，此事結束以後的究責非常重要，我們許多成員也對此強烈認同。」

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