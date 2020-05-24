與「中研院」合作！　菲律賓參與新冠肺炎疫苗臨床試驗

▲菲律賓將與台灣國光生物科技公司、中央研究院及中國製藥和研究機構合作，參與新冠肺炎疫苗臨床試驗。（示意圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電

菲律賓政府跨部門抗疫工作小組核准下，菲律賓將與台灣的國光生物科技公司、中央研究院及中國製藥和研究機構合作，參與他們的新冠肺炎疫苗臨床試驗。截至23日，菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例數達1萬3777例，863例不治。

在各國政府及研究單位積極鼓勵、研發新冠肺炎疫苗之際，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也祭出5000萬披索（約新台幣2965萬元）給任何研發出新冠肺炎疫苗的菲律賓人。

根據菲律賓政府跨部門抗疫工作小組23日公布的決議內容，工作小組已同意科技部對菲律賓參與2019冠狀病毒疾病疫苗臨床試驗的建議。決議寫道，菲律賓的合作機構包括：國光生技公司、中研院、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院、中國國藥集團的武漢和北京生物製品研究所。

▲菲律賓科技部將成立技術工作小組，與WHO等組織協調試驗事項。（示意圖／達志影像／美聯社）



菲律賓科技部領軍下，將成立一個技術工作小組，與衛生部、食品暨藥物管理局（FDA）、熱帶醫藥研究所（RITM）和世界衛生組織（WHO）協調臨床試驗相關事項。

根據決議，合作機構將獲得：世衛組織對2019冠狀病毒疾病疫苗目標產品特性（TPP）的要求、通過世衛組織藥品資格預審的程序及菲律賓食品暨藥物管理局最新的臨床試驗指南。抗疫工作小組要求食品暨藥物管理局，對合作機構更快取得在菲律賓進行臨床試驗許可的流程提供建議。

決議指出，臨床試驗地點將和參與的研究人員共同決定；臨床試驗完成後，將被列為食品暨藥物管理局核發產品註冊證允許疫苗在菲律賓上市前，疫苗登記流程要求的一部分。

另外，決議提到，抗疫工作小組支持科技部在新克拉克市（New Clark City）建立病毒學科學技術研究所，並重新啟動科技部工業科技發展研究院（ITDI）藥物開發部門、成立藥物開發中心的計畫，以啟動、強化本土疫苗開發，達到疫苗自主和自給自足。

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