影／台灣至今已捐400萬口罩給美國　17州長、總督公開道謝

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎疫情逐漸緩和，然而全球還有許多國家受到影響，且防疫物資不足，因此台灣展開捐贈口罩行動，展現「Taiwan can help」精神。外交部25日表示，至今已捐贈400萬片口罩到美國各州，各州州長也紛紛公開向台灣致謝。

外交部25日在臉書上貼出28秒短片，只見箱子外貼有中華民國國旗的口罩，紛紛寄往美國各州，當地人員也站在左右兩側合影。外交部表示，新冠肺炎疫情爆發以來，全美各州前線醫護人員在必要防護裝備短缺的情況下，仍須命懸一線堅守崗位。

「和朋友組隊打怪，當然不能中離啊！」外交部強調，自4月1日總統蔡英文宣布啟動防疫合作，台灣已捐贈美國三波口罩給疫情嚴峻的各州，總數量超過400萬片，目前各州州長、總督、副州長陸續公開表示肯定和感謝，感謝在台灣的你和妳，「台美防疫夥伴，台美友好！」

根據影片內容顯示，目前已經有17位州長、總督和3名副州長公開向台灣道謝。

▼台灣至今已捐贈400萬片口罩到美國各州。（圖／翻攝自外交部影片）

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