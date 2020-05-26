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中國今再審港版國安法草案！　人大代表提「污點藝人懲誡機制」

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▲大陸十三屆全國兩會。（圖／翻攝自中新網）

▲大陸十三屆全國兩會。（圖／翻攝自中新網）

記者劉亭／綜合報導

大陸全國兩會已進入後半程，人大常委會今（26）日9點開始舉行代表小組會議，審議全國人大常委會工作報告，而受到外界高度關注的「港版國安法」草案，將在下午3時再度審議。

根據中新網消息，十三屆全國人大三次會議上午舉行代表小組會議，審議全國人大常委會工作報告、主席團第二次會議。下午3時，舉行代表小組會議，審議民法典草案修改稿、全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案修改稿（港版國安法）、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

根據新華社報導，黨和國家領導同志連日來一起審議討論港版國安法，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策，充分體現中央維護國家安全的堅強意志和堅定決心，充分體現中央對香港整體利益和香港同胞根本福祉的堅決維護和最大關切，意義重大，必將產生深遠影響。

文中更點明香港已成為國家安全突出風險點，中央對維護國家安全負有最大最終責任；完善「一國兩制」制度體系，中央堅定維護「一國兩制」決心信心堅定不移；保障香港社會根本利益，中央對香港繁榮穩定和香港同胞福祉懷有最大關切。

全國人大代表、編劇趙冬苓 建議「建立污點藝人懲誡機制」，唐德影視因使用了兩個污點藝人（涉陰陽合約的范冰冰，與在澳洲被控性侵，但已無罪釋放的高雲翔）導致嚴重虧損，製片方風險不可控是影視圈一個重要問題。因此她提議建立專業委員會對藝人污點行為進行評判，並進行分級懲誡。

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