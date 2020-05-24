新加坡研究預估各國疫情終結日　全球可望「12月擺脫病毒」

▲新加坡科技設計大學的模型預估，全球可望在12月擺脫疫情。圖為新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

新冠肺炎（Covid-19）全球擴散，迄今已經造成超過530萬病例、34萬人死亡。新加坡科技設計大學（Singapore University of Technology and Design）的人工智慧模型估算，全球可望在12月4日左右擺脫新冠病毒。但研究團隊指出，此數據會隨著各種變因不斷改變，因此並不準確，呼籲各國不該因此倉促結束封鎖。

新加坡科技設計大學利用目前確診與死亡病例數，以人工智慧（AI）與「預測監控」（predictive-monitoring）技術為基礎，打造一個數學模型，預測疫情感染狀況，持續更新各國疫情「生命週期」圖表，其中也包括擺脫病毒的日期。

綜合Metro、《紐約郵報》報導，根據模型4月30日預測，美國將在9月20日前擺脫新冠病毒，英國的日期落在8月27日前，新加坡是6月28日，全球疫情結束大約是在12月4日左右。

▲研究團隊指出，預測數據仍在不斷變動當中，因此本質上並不準確，呼籲各國不該因此倉促解除封鎖。圖為美國紐約的情況。（圖／達志影像／美聯社）

但是，研究團隊稍後就把模型與圖表撤下，並發布免責聲明表示，這份報告完全以教育為目的，也許存在些許錯誤。他們強調，預測數據正在不斷改變中，無法精準反映「不同國家的複雜性、發展以及異質性現實……從本質上來說，預測（日期）是不確定的」。

研究團隊也提到，如果因為看見一些模型的預測結果，就對於疫情過度樂觀，將會是一件危險的事情，「因為這可能鬆懈我們的紀律與控制，導致病毒與感染逆襲，這一點必須被避免」，呼籲各國不該因為此次預測就倉促結束封鎖。

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