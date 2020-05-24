快訊／NHK：日本政府定調　明日全面解除緊急狀態！

▲今年4月7日，日本政府為了因應疫情流行發布緊急事態宣言。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

根據NHK最新消息，日本政府已決定於明（25）全面解除東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣及北海道的緊急狀態。政府25日將抱持上述立場，上午聽取諮詢委員會的意見，下午於國會進行報告後，在對策本部會議正式宣布解禁。

日本首相安倍晉三今午4時許（台灣時間下午3時許）在首相官邸與內閣官房長官菅義偉、厚生勞動大臣加藤勝信、經濟再生擔當大臣西村康稔等人進行大約45分鐘的談話，聽取疫情相關報告，協商應對措施。

事實上，加藤勝信接受NHK節目「日曜討論」採訪時指出，日本境內的新增確診病例數已逐漸減少，感染狀況有所改善，醫療狀況惡化情形趨緩，政府將於25日聽取專家們的意見後，做出是否解除緊急狀態的最終決定，而今後將同時面對經濟社會復甦及防堵感染擴大的局面，且失業的狀況料將持續增加，政府將致力於解決就業問題。

時事通信社稍早也指出，境內全面解除緊急事態宣言相關作業已進入最後協商階段，5都道縣可望明日解禁。

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