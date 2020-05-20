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2少女被吻影片流出「慘死槍下」！警逮28歲已婚男…兇手仍在逃

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▲桃園市4年前發生余姓酒店小姐離奇墜樓死亡案，桃檢6日偵結不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲巴基斯坦一對表姊妹被男子親吻的畫面流出，竟因此遭到表哥持槍「榮譽謀殺」（Honour Killing）。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

巴基斯坦「北瓦濟里斯坦特區」（North Waziristan）一對分別為16歲與18歲的表姊妹被一名男子親吻，影片流出以後，14日竟遭親戚持槍「榮譽謀殺」（Honour Killing），殘忍擊斃。警方17日逮捕死者的父親與表哥，18日也抓到拍攝與散布影片的2名男子，但真正痛下毒手的嫌犯仍逍遙法外。

一對表姊妹14日慘遭親屬持槍射殺，埋葬在村莊內。當地警察局局長甘達普爾（Shafiullah Gandapur）向《路透社》表示，所有家族成員都不願開口談及案情，因此偵辦過程相當困難，同仁一開始也是在社群媒體上獲知消息，前往現場果然「發現血跡以及血跡斑斑的衣物」。

綜合BBC與巴基斯坦《黎明報》（Dawn）報導，警方認為，兇手犯案動機來自一部影片，畫面中，28歲已婚男子阿亞茲（Umar Ayaz）拍攝自己與3名少女出現在偏僻郊外，他親吻了其中2人，也就是此案受害者。據悉，影片大約是1年前所拍攝，但幾周前才被分享到網路上流傳。

▲巴基斯坦人民工人黨（Awami Workers Party）2016年走上首都伊斯蘭馬巴德街頭，抗議女權運動家巴洛奇（Qandeel Baloch）遭遇的榮譽謀殺（honor killing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦「榮譽謀殺」案件頻傳。圖為人民工人黨（Awami Workers Party）2016年走上首都伊斯蘭馬巴德街頭，抗議女權運動家巴洛奇（Qandeel Baloch）遭遇的榮譽謀殺（honor killing）。（圖／達志影像／美聯社）

警方17日逮捕其中一名死者的父親拉德瓦爾汗（Radwal Khan）與2名少女的表哥魯烏丁（Roohuddin），2人涉嫌安排謀殺、隱匿證據，隔日又抓到阿亞茲，以及將影片散布出去的穆罕默德（Fida Mohammad）。

警方組成聯合調查小組，追查真正的兇手阿斯蘭（Mohammad Aslam），也就是受害者們的另一名表哥。相關單位指出，影片中第3名少女就是阿斯蘭的妻子，如今行蹤成謎，可能也面臨生命危險，或因沒有做出「令人反感」的行為，逃過毒手。

「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，巴基斯坦針對女性的暴力依然是個嚴重問題，家庭成員可能因為拒絕包辦婚姻、遭遇性侵、據傳發生婚外性關係、穿著不當，被認為替家族帶來「恥辱」，慘遭「榮譽謀殺」，據信至今每年仍有多達1000起案例。

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