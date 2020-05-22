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密西根州「大壩潰堤」洪水狂襲1.1萬人撤離　川普宣布緊急狀態

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▲美國,密西根州,水壩,潰堤。（圖／路透）

▲美國密西根州中部2座水壩19日潰堤，迫使1.1萬名居民緊急撤退。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國密西根州中部的伊登維爾大壩（Edenville Dam）和桑福德大壩（Sanford Dam）於19日潰堤，迫使1.1萬居民緊急撤退，由於災情影響到當地化學工廠及廢棄物處理場，因此也引發環境危害的擔憂。幸好，洪水21日逐漸消退，總統川普宣布該州進入緊急狀態，並授權提供聯邦災難援助。

▲美國,密西根州,水壩,潰堤。（圖／路透）

▲密西根州水壩潰堤，災情慘重，所幸沒有傳出死亡或重傷消息。（圖／路透）

位於底特律北部大約193公里的伊登維爾大壩與桑福德大壩19日潰堤，密德蘭郡（Midland）部分河畔地區淹水好幾英尺，迫使1.1萬居民撤離。水壩下游的提塔巴瓦西河（Tittabawassee River）水位20日創下歷史新高，隔日才逐漸消退，留下滿是爛泥與瓦礫的土地，幸好目前沒有通報死亡或重傷。

根據《路透社》報導，州長惠特默（Gretchen Whitmer）在21日在記者會上提到，「這和我們以前看過的一切都不一樣。這些破壞真的是非常災難性的。」密德蘭郡官員伯恩（Mark Bone）表示，洪水必須持續消退，撤離民眾才能安全返回家園。

▲美國,密西根州,水壩,潰堤。（圖／達志影像／美聯社）

▲因應密西根州水壩潰堤災情，總統川普宣布該州進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

川普21日應惠特默的要求，宣布該州進入緊急狀態，並授權聯邦災難援助，協助在疫情中還受到洪水災情重創的受害者。他也表示，美國陸軍工兵部隊將會派遣小組抵達現場，協助評估破壞，控制局勢。

洪水也湧入陶氏化學（Dow Chemical）的一座工廠以及下游地區的一座聯邦超級基金（Superfund）有毒廢棄物處理場，引發潛在環境危害的擔憂。陶氏化學21日發表聲明，工廠內的鹵水溶液不會對於居民或環境造成危害，且據目前所知，沒有發生「產品外洩」的狀況。

▲美國,密西根州,水壩,潰堤。（圖／達志影像／美聯社）

▲水壩潰堤災情慘重，聯邦能源管理委員會（FERC）指示營運商展開獨立調查。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，水壩營運商Boyce Hydro於2018年因被州政府認定施工品質不佳，吊銷水力發電許可證，如今又發生這起疏失，被聯邦能源管理委員會（FERC）指示展開獨立調查。

Boyce Hydro表示，近年來與聯邦及地方當局在水壩釋出水量及附近湖泊水位等議題上持續發生衝突，自從失去許可照以後，甚至無法取得資金，進行水壩改造與維修，也未獲得任何政府援助。

►密西根州兩座大壩潰堤　災難性洪水奔襲上萬人撤離

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