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「港版國安法」掀國際反彈　學者：美國可能終止香港特殊待遇

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▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲中國人大會議提出審議「港版國安法」引發國際關注。圖為香港於去年12月8日國際人權日的遊行。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

中國第13屆全國人大會議22日登場，議程中提出審議「港版國安法」，引發國際高度關注。各大外媒紛紛報導指出，這是迄今對於香港最戲劇性的公民權利侵犯，再度激起港人對於北京影響力的恐懼及憤怒，示威者將重返街頭。此外，此舉在當地與國際都將引發反彈，美國甚至可能終止香港的特殊地位與待遇。

中國人大宣布即將審議「港版國安法」，禁止顛覆國家政權、外部勢力干預、分裂國家、恐怖活動與外部勢力干預等行為，旨在「填補香港國安漏洞」，被外界認為大幅削弱香港自治與言論自由，引發國際關注。

▲▼香港反送中,7.1,七一升旗禮。（圖／美聯社）

▲《華盛頓郵報》形容，「港版國安法」是迄今為止對於香港最戲劇性的公民權利侵犯。圖為香港2019年7月1日的示威狀況。（圖／美聯社）

《華盛頓郵報》形容，雖然香港被保證擁有半自治地位，但北京長期推動政策削弱其獨立地位，「港版國安法」是迄今為止對於香港最戲劇性的公民權利侵犯，也將對泛民主運動造成巨大打擊。加州大學爾灣分校（UCI）香港史學者沃瑟斯特羅姆（Jeffrey N. Wasserstrom）說，「我們完全有理由認為，將會出現另一波激烈抗議以及行動主義的復甦」。

但多倫多大學政治學副教授奧格（Lynette Ong）認為，由於被逮捕與壓制的風險越來越高，新一波示威應該不會像去年一樣浩大。她指出，理論上，香港立法機關可以否決此法案，或由美國干預，但有鑑於地方議會有利於北京，美國也面臨疫情危機，因此上述2種情況可能性都不高。

《紐約時報》指出，「港版國安法」鎖定挑戰政權的示威者，加強控制香港，破壞了「一國兩制」之下的相對自治，也涉及司法獨立、言論自由等抗爭核心，重燃港人對於北京影響力滲透的恐懼、憤怒與反抗。報導中提到，此舉恐怕加劇北京與華府之間不斷惡化的關係，因為過去美國就時常提醒中國「不得侵蝕香港的自治權與自由」。

▲▼921元朗靜坐，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）認為，美國可能終止香港特殊待遇。（圖／達志影像／美聯社）

BBC引述智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）的說法指出，「港版國安法」可能導致美國終止香港的特殊地位與待遇，將香港視為中國大陸，同等對待，雖然仍需觀察法條具體措辭，但華府仍面臨巨大政治壓力。

美國去年通過《香港人權與民主法案》，要求國務卿每年評估香港自治狀況，以決定是否繼續賦予香港特殊地位，每年3月底向向國會提交評估報告。但是，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，由於北京可能在即將召開的人大會議上進一步削弱香港自治，因此國務院決定延遲提交報告。

▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲《衛報》指出，儘管「港版國安法」引發擔憂，但示威者更加堅定訴求。（圖／路透）

《衛報》報導，批評人士指出，「港版國安法」將有效破壞本應賦予香港高度自治的「一國兩治」框架，法律觀察人士與人權倡議者也擔心，此法將被用來針對批評中央政府的人士。

香港民主派議員郭榮鏗（Dennis Kwok）批評北京背棄承諾，違背義務，「這是香港的末日」（This is the end of Hong Kong）。香港浸會大學政治學學者陳家洛（Kenneth Chan）也說，「這代表著在『一國兩制』之下香港的終結」。

儘管如此，示威者已經重返街頭，且似乎更加堅定訴求。前香港立委羅冠聰（Nathan Law）在臉書上表示，「去年的這個時候，我們不是也相信逃犯條例一定會通過嗎？香港人一直在創造奇蹟。」香港眾志秘書長黃之鋒（Joshua Wong）則說，「人們將繼續上街抗議，香港人不會被嚇跑。」

►《紐約時報》：北京推「港版國安法」壓制抗爭　恐懼憤怒再起

►全球都在看！「港版國安法」若出現　紐時：會更加撕裂中美關係

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