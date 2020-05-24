兩天一夜墾丁行是小確幸？　疾管署柯南羅一鈞說出「更深感觸」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／屏東報導

指揮中心舉辦兩天一夜防疫樂活遊，首度將記者會移師墾丁。有媒體詢問，這算不算是繁忙防疫工作中的小確幸？被網友戲稱「浩浩」、「祥祥」與「鈞鈞」的疾管署三大巨頭分別回應。

疾管署署長周志浩表示，疫情爆發後一直坐在辦公室，生活的確比較單調，這次出來走一走，可以讓想法變得更活潑，但該掌握的國內外疫情，還是要掌握。不過，他也提到，台灣很安全，國人在維持社交距離的前提下，可以出來走走。

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▲疾管署署長周志浩。（圖／記者林敬旻攝）

疾管署副署長莊人祥表示，多年前他曾經到墾丁旅遊，這次感謝潘縣長一路招待，體驗屏東人民的純樸，以及見識到豐富物種；另外，上午參觀的鵝鑾鼻日照中心，聽長輩唱恆春小調，是從前沒有的體驗，也讓他印象深刻。

另一位疾管署副署長、被陳時中稱為「柯南」的羅一鈞則表示，這兩天的小確幸旅遊有助於疏壓，但國際疫情與研究成果發表，還是要注意與追蹤。來這一趟最大的感動，莫過於看到民眾生活如常，無論是在夜市，還是樂活部分，都比要被關在家裡的歐美民眾幸福很多，也讓他覺得比看到墾丁景色更有意義。

▼疾管署副署長莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

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