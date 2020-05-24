瑞德西韋「亞洲人治療效果最差」　指揮中心揭病例數分析太少要觀察

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／屏東報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各國都在研究可治療疫苗、藥物。胸腔重症名醫蘇一峰在臉書提到，瑞德西韋的跨國研究發表在最新美國臨床醫學刊物「新英格蘭醫學期刊」，結論是小於40歲的年輕人使用效果較好，但亞洲人治療效果最差。中央流行疫情指揮中心今（24日）記者會表示，當種族可能會有差異，但目前病例數太少，後續還要再觀察1千多位病患分析結果。

蘇一峰表示，這篇論文公布1059人的使用報告，其中有538人接受瑞德西韋，521人接受安慰劑治療。加入研究的8個國家分別是美國、丹麥、英國、希臘、德國、南韓、墨西哥、西班牙、日本和新加坡。結果使用瑞德西韋可以縮短改善病情所需的時間，15天縮短至11天。輕症患者、無論是否需要使用氧氣，使用瑞德西韋能改善病情。重症患者（使用呼吸器或葉克膜），和瑞德西韋則無法改善病情。男性女性使用效果無差異，出現症狀長短不影響效果。美國人、白人使用效果最好，黑人使用效果差。亞洲人使用得到的療效最差，但小於40歲的年輕人使用效果較好。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，此研究是針對這1059位病患的分析，後面還有1600多位的病患還沒分析，這只是初步結果，最大結論是瑞德西韋對於臨床上需要用氧氣治療的病患，可以縮短恢復時間，能從15天縮短到11天，這部分是支持瑞德西韋在治療新冠肺炎的一個療效。

▲中央流行疫情指揮中心記者會移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）



羅一鈞表示，其中，種族分析是針對亞洲的100多位病患分析，主要有日本、馬來西亞和歐美亞裔人士病例，分析上看起來是沒有顯著差異意義，不過100多位還是太少，像台灣的病患也沒有被納進去分析，所以大家可以等後面的報告出來後再論斷。

羅一鈞強調，當然種族可能會有差異，但以目前分析，如歐美白人分析起來療效是滿顯著，還沒辦法解釋其他種族，目前看可能是病例數太少，後續可以再觀察1千多位病患被納進後的狀況，預計1、2個月內會有詳細的分析結果。



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