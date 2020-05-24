港版國安法「已接近完成」　親北京專家曝光：2個月內就定案！

▲2020大陸全國兩會人大。（圖／翻攝自CCTV）

記者劉亭／綜合報導

香港將推行「港版國安法」成為國際焦點，大陸官媒「環球時報」引述香港事務和法律界人士說法，該法案大部分內容已經草就，人大常委會或將很快召開臨時會議，在一兩月內就完成立法程式。

香港高等法院律師、全國政協委員黃英豪22日透露，即將訂立的“港版國安法”或將授權中國國安部門在港設立分支機搆，該機構除搜集資訊情報和聯絡溝通的職能外，還有望擁有一定的在港直接執法權力，但它將如何和香港現有執法機構配合與銜接，還有待進一步明確。

黃英豪和另一位元接近北京的香港事務專家透露，「港版國安法」的內容已「擬好十之七八」，料會比預想的時間更快交付表決。黃英豪稱，人大常委會可能在「兩會」閉幕後即召開臨時會議，在兩個月內加速完成立法程式。

▲人大28日將審議「香港版國安法」授權案。（示意圖／視覺中國CFP）

他同時表示，「港版國安法」內容將十分細緻，有非常明確的法律條文，比如規定何種情況下處以多少年的監禁刑罰，何種情況下處以多少罰款等，為將來法官審判時提供明確依據。

黃英豪也指出，目前香港沒有專門負責情報工作的機構或部門，原本負責資訊搜集工作的香港警隊政治部已於上世紀90年代解散，尤其反恐情報工作更是無人承擔，「處理國家安全事務需要高度的專業性，香港普通員警或政府官員缺乏具體的調查手段」，未來這一工作或將主要由中央派駐香港的國安機構承擔。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵則表示，港版國安法可能參考澳門模式，設立一個維護國家安全委員會，只允許陸籍法官及檢控官處理涉國家安全的案件。他強調，港版國安法的執行並非把涉案人帶回大陸調查審問，而會設計一些機制在香港實施，在法律上會把基本法、香港本地現有法律一起考量。

黃英豪和李曉兵都認為，在「港版國安法」未來的司法程式中，香港法庭出現有法不依情況的可能性較小，法官必須嚴格依照法律條款裁決個案。

李曉兵表示，「倘若屆時法官不依照國安法的規定審判，則意味著香港已陷入嚴重的憲制危機」，那麼屆時須採取其他手段。不過，他估計接下來香港一部分法律界人士有可能會通過抹黑、攻擊「港版國安法」，對該法進行「汙名化」，以損傷該法在公眾心中的權威性。



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