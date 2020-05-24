江啟臣呼籲民進黨修法　別讓「撐香港」淪口號

▲江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

大陸全國人大提出「港版國安法」，預計28日審議授權案。香港民眾24日上街頭抗議，並已有上百人遭港警拘捕。總統蔡英文表示與香港人民站在一起。對此，國民黨主席江啟臣呼籲，民進黨政府以修法行動支持香港，別讓「撐香港」淪為口惠不實的口號。

江啟臣24日晚間在臉書表示，香港的本色是自由，對他這一代台灣人，曾在戒嚴年代追過港版武俠與港星港片，嚮往過香港作為國際大都會的璀璨視野，長久以來，香港的本色是「自由」。

江啟臣指出，後來研究國際關係，更清楚香港的自由璀璨背後，是其有別於中國大陸，與世界接軌的普通法體系與「法治」精神，以及這套體制在全世界贏得的「信任」，正因如此，在見證台灣解除戒嚴、民主化、自由化30多年後，竟反過來看到香港跌向自由緊縮，街頭抗爭與催淚瓦斯瀰漫，國際信任下滑的路，他深感憂慮。

江啟臣說明，北京日前傳來擬不經香港立法會，片面推動港版《國安法》立法的消息，他立刻請國民黨文傳會發出新聞稿，明確表態本黨「支持香港民主，早日落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由」。

江啟臣強調，國民黨百年餘年前創建中華民國，就是為了要實踐民主、自由、人權、均富等政治理念，而依據《中華民國憲法》或是《港澳關係條例》，台澎金馬和香港間，更存在另一層歷史連帶，深刻體會到對於香港的關心，是台灣社會共同的態度，國民黨對於自由民主的堅持，沒有含糊空間。

江啟臣談到，身為政治學者，也要善意提醒中共當局，任何以「國家安全」為名的法令，都建築在對人民權利與自由的部分剝奪，因此，必須建立在人民對政府的信任與授權上，但這幾年以來，中共當局與香港人民最缺乏的正是互信，此刻不思如何強化溝通，尋求港人認同，卻強推港版《國安法》，恐怕反而成為中共當局的國安破口。

江啟臣認為，去年反送中運動以來，民進黨政府對於香港的關心，隨著選舉的時程節奏，忽遠忽近、時強時弱，卻從來沒有明確動作，目前，民眾黨已在立法院提案，將港澳民眾政治庇護制度化，未來將在立院實質討論，國民黨也將有委員提出相關法案，表達國民黨對香港的支持立場。

江啟臣表示，更期待完全執政的民進黨政府能具體回應，提出修法意見，以具體修法行動支持香港，別讓「撐香港」淪為口惠不實的口號。