白宮國安顧問警告香港版《國安法》：威脅金融中心地位　會引來美國制裁

▲香港泛民主派議員反對新國安法，在中聯辦周邊喊話遭警方制止。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）今天表示，中國推動制定「香港版國安法」可能導致美國制裁，並威脅香港作為金融中心的地位。

歐布萊恩在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）指出：「看起來在制定這種國安法之後，他們（北京）根本是要接管香港，如果他們確實這麼做…蓬佩奧（Mike Pompeo）國務卿可能無法證明香港仍保有高度自治。」

他又說：「如果發生那種情形，香港與中國就會面臨制裁。」

英國1997年將香港歸還中國，允許香港在回歸50年內實行「高度自治」，這是美國法律授予香港特殊地位的基礎，有助於香港繁榮發展成為世界金融中心。

▲歐布萊恩警告中國舉動可能引來美國制裁。（圖／翻攝推特「Robert C. O’Brien」）

蓬佩奧曾於本月6日宣布，國務院推遲向國會提交一份報告。這份報告評估香港是否從中國獲得充分自治，能否繼續享受美國給予的特殊待遇。

中國13屆全國人民代表大會三次會議21日晚間舉行記者會，宣布兩會期間將審議「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」。這項草案通過後，將授權全國人大常委會制定「香港版國安法」，引發各界關注。

中國外交部長王毅今天則宣稱，去年6月香港反送中以來，暴力恐怖活動和外部勢力干預都對中國的國家安全造成了嚴重危害，建立香港國安法和執行機制刻不容緩、勢在必行。他還宣稱，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。