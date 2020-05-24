時代力量肯定蔡英文聲援香港　呼籲蘇貞昌即刻成立專案小組

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透，下同）

記者黃巈禾／台北報導

中國大陸全國人大28日將審議「香港版國安法」。香港民眾擔憂「一國一制」來臨，為此24日走上街頭抗議。總統蔡英文在臉書公開聲援香港，時代力量除了表示肯定，更呼籲蘇內閣即刻成立跨部會專案小組。

蔡英文表示，「依據香港澳門關係條例 第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」、「政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。」

時代力量在臉書表示，數萬港人走上香港街頭，用最深沈的怒吼表達對國安惡法的抗議，無奈卻遭港警以煙霧彈及水炮車等優勢武力強力壓制，多名港人於街頭濺血，時代力量以最嚴肅、最沈痛的心情，強烈譴責港府及北京政府，錯估與香港市民溝通契機，大開專制倒車，並表達與所有香港朋友們站在一起。





對於蔡英文聲援香港，時代力量指出，在此公開肯定蔡英文宣示，同時呼籲在香港命運最關鍵的此時此刻，台灣不分朝野站在一起，為香港朋友請命，「我們呼籲，蘇內閣即刻成立跨部會專案小組，依照蔡總統上述政策宣示，研擬相關因應作法，在務實基礎上提供港人各種實質協助。」



時代力量呼籲，這不是國內政治攻防的時刻，香港朋友正以生命對賭一個未知的未來，身在台灣，無論朝野，這是團結的時刻，「讓我們一起攜手為香港努力！」