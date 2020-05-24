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200人反《國安法》示威被捕　英媒曝：強生秘密準備接收香港難民

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲強生早先曾和議員討論接收香港難民一事。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

中國大陸在全國人大提出「香港版國安法」，預計於28日審議授權案。對此，不少香港人重回街頭，欲以行動抗議表達不滿。英國每日快報（The Sunday Express）爆料，首相強生已經備妥一項秘密計畫，提前為接受香港難民做準備。

報導中指出，今年稍早在契喀爾官邸（Chequers Court）舉行的一場會議中，英國首相強生對著在場的國會議員表示，他有可能會提供香港公民難民身分、或是庇護。不過，報導中進一步說明，對於強生所指的香港公民是750萬香港人，還是僅限於持有英國海外護照（British National Overseas passport，簡稱BNO）的31.5萬港人。

保守黨議員布里格登（Andrew Bridgen）指出，鑑於中國的行動，我們顯然對那些居民，特別是具有英國海外國籍的居民負有道義上的義務。對此，有專家警告，除非資格放寬，否則31.5萬持有BNO護照的香港人也無法接受難民資格。

香港自由新聞創辦人（Evan Fowler）也表示相同看法，經濟還是主要考量，這項計畫象徵性的意義其實高過實際意義。他解釋，BNO的資格不可轉讓，也不適用於兒童和配偶，有9成的人沒有經濟能力到英國，即使有，他們也不會拋下家人。

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲北京提出「港版國安法」，香港街頭再度發生大型的街頭抗爭。（圖／路透）

這次港人舉行的反惡法大遊行，示威者從午後開始集結，港警則是出動2000名警力與速龍小隊，過程中警方多次施放催淚彈。截自晚間8時許，共有200名示威者遭逮捕，甚至傳出有一名女子命危正在急救。

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